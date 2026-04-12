Anxo Arca y Arturo Reboyras encabezaron la 49 Xuntanza de la Irmandade dos Fillos e Amigos de Padrón

El alcalde, Anxo Arca, junto al presidente de la entidad, Arturo Reboyras, estuvieron al frente de los actos de la 49 Xuntanza da Irmandade dos Fillos e Amigos de Padrón este domingo de Pascuilla. Y en cuanto a las insignias de oro, en esta edición se entregaron a Belén Xestal Ares, Sara Catrain González, Martina López Gestal, Enrique Basadre Rivas y a Carlos Bandín Buján.

Además, la empresa de Ana Muñiz, fundadora de Confecciones Ana Muñiz SL, y la Coral Polifónica Val do Sar recibieron las placas de honor. En su intervención, el regidor elogió la trayectoria profesional de los homenajeados. El acto comenzó con la foto de familia de las autoridades, la directiva de la Irmandade y los premiados delante de la iglesia parroquial. Luego, la comitiva se trasladó al paseo del Espolón. Allí, el alcalde y Sara Catrain realizaron una ofrenda floral ante la estatua de Rosalía de Castro. Poco después, Anxo Arca y Enrique Basadre depositaron otra corona de laurel en la estatua de Camilo José Cela.

Interpretaciones

La Coral Val do Sar cantó el 'Himno de Padrón' y la Banda municipal de Padrón interpretó el 'Himno Galego'. Durante la recepción en la casa consistorial, autoridades y premiados se asomaron al balcón para escuchar a la Banda de Padrón. Después, la Irmandade de Fillos e Amigos celebró el tradicional almuerzo de confraternidad, durante el que se entregaron los reconocimientos.

A los actos asistieron los integrantes del equipo de gobierno padronés y miembros de la Corporación, entre otras autoridades.