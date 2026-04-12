El furancho entre viñedos a 50 minutos de Santiago que conquistó a la princesa Leonor: "Tiene una de las mejores empanadas"

Los furanchos gallegos son lugares muy populares entre quienes desean comer bien y, sobre todo, a buen precio. Y también para los que buscan disfrutar del lado más enxebre y real de la gastronomía de Galicia, con sus cuncas y su entorno repleto de naturaleza.

Suelen ser, eso sí, sitios humildes, en los que los particulares abren las puertas de su casa para vender los excedentes del vino que elaboran. Por eso, en el furancho A de Caballero sorprendió tanto recibir la visita de la princesa Leonor, que se acercó mientras se encontraba en la Escuela Naval de Marín para disfrutar de una comida auténtica en el rural gallego.

Así es el furancho A de Caballero, el local elegido por la realeza

El furancho más royal de Galicia está ubicado en Poio, a apenas 50 minutos de Santiago. Se trata de una pequeña casa de piedra rodeada de viñedos, de los que procede la bebida con la que el establecimiento acompaña su propuesta gastronómica.

Esta está integrada por platos tradicionales, aunque consistentes, como zorza con patatas, huevo frito, oreja, chorizo y membrillo con queso. Y también por una empanada artesanal, una de sus recetas estrella según algunos de los creadores de contenido que se han acercado a catarla, como la Guía Furanchín.

La cuenta (@guiafuranchin_), dedicada específicamente a reseñar estos tesoros tradicionales de la gastronomía gallega, se sumó al peregrinaje que el local ha experimentado desde la visita de la heredera al trono hace dos años.

"No nos extraña que fuera elegido por una princesa, es un clásico para los que somos asiduos a los furanchos", comentaron en su visita, en la que probaron algunas de las delicias típicas del local.

Su amplia variedad de vinos, "como el Cabernet, el Mencía y el Barrantes", fue uno de los aspectos que destacaron, así como "sus tremendísimas tapas", servidas en cantidades "generosas". Elogiaron especialmente su empanada, un plato "increíble" que sustituye el hojaldre moderno por la tradicional masa de pan gallega.

"Tiene una de las mejores empanadas de maíz que hemos probado, tenéis que probarla", aseguraron desde la cuenta, en la que advierten que en el furancho "no hacen reservas".

El periodo para disfrutar de él también es limitado, ya que la Xunta permite la actividad de estos establecimientos tan solo entre diciembre y julio. A pesar de ello, sin embargo, la mayoría prefiere esperar a la primavera para sacar la vajilla y el vino, cuya alta graduación invita a la cautela.

En el caso del rebautizado como el furancho de la princesa, las puertas ya se encuentran abiertas al visitante, que puede acercarse a vivir su propia experiencia 'real'. Por semana, solo es posible acudir entre las 19.00 y las 00.00 horas, pero los sábados y los domingos también ofrecen comidas de 12.00 a 17.00 horas, que se pueden disfrutar tanto en el interior del local como en la terraza.

Para el que quiera catar solo el vino y ahorrarse unos menudos, el furancho A de Caballero permite que los comensales lleven su propia carne y la cocinen en su asador. El establecimiento es apto para personas con movilidad reducida y también pet-friendly, ya que las mascotas pueden permanecer en la parcela mientras los clientes gozan de una contundente -y asequible- comida como las de antes.