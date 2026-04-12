Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Oriente MedioObradoiroForense de AsuntaNarcopiso en SarCrónica social
instagram

Laxe inicia a reforma da Praza do Areal

O Concello executará unha actuación valorada en máis de 41.000 euros para modernizar e poñer en valor "un espazo público clave"

Imaxe da Praza do Areal de Laxe.

Imaxe da Praza do Areal de Laxe. / Cedida

Suso Souto

Laxe

O Concello de Laxe continúa avanzando na mellora dos seus espazos públicos coa posta en marcha dunha nova actuación incluída no Plan de Obras e Servizos (POS+) 2025 da Deputación da Coruña.

Neste marco, levarase a cabo a mellora da Praza do Areal, unha intervención que conta cun orzamento total de 41.134,99 euros, financiado a través deste programa provincial que permite aos concellos seguir desenvolvendo actuacións de interese para a cidadanía.

As obras serán executadas pola empresa Tecosmarpa S.L., e teñen como obxectivo principal mellorar a funcionalidade, accesibilidade e estética deste espazo, contribuíndo así a reforzar o seu uso por parte de veciños e veciñas e a dinamizar a zona.

Dende o Concello de Laxe destacan a importancia deste tipo de investimentos, "que permiten seguir avanzando na modernización do municipio, mellorando a calidade de vida da poboación e poñendo en valor espazos públicos fundamentais para a convivencia".

Así mesmo, o Goberno local subliña o papel da Deputación da Coruña a través do POS+, "unha ferramenta clave para que os concellos poidan acometer actuacións necesarias nos seus territorios".

"Con esta intervención, Laxe reafirma o seu compromiso cun modelo de desenvolvemento centrado na mellora dos servizos, a accesibilidade e o benestar da cidadanía", engaden dende o Executivo local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents