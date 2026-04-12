La lluvia no empañó la Exaltación do Viño da Ulla que hasta atrajo a un visitante de Singapur

Un año más, y ya van 44, la Exaltación do Viño da Ulla reunió en Sarandón (Vedra) a cientos de personas, casi 10.000 botellas de la Denominación de Orixe Rías Baixas Subzona do Ulla y hasta a un visitante de Singapur, que calificó el evento como "interesting", y se mostró dispuesto a probar los caldos allí servidos. Además, la Orde de Amigos do Viño da Ulla engrosó filas con el nombramiento del exdirector del CPI local, José Viaño Rey, y el del director de la Axencia de Turismo de Galicia, y pregonero, José Manuel Merelles.

Estands municipales

La jornada arrancaba con una visita de los alcaldes a los estands con productos de sus municipios (acudieron los de A Estrada, Teo, Silleda, Touro, Boqueixón y ediles o representantes de Vila de Cruces y Padrón), con su anfitrión de Vedra, Carlos Martínez, como el cicerone más ducho. Por estar, hasta acudió el mandatario de Baleira, sin olvidar al presidente de la denominación de origen, Isidoro Serantes. Sin embargo, la lluvia matutina y el frío desinfló un tanto la asistencia, pero sin que el foro perdiera un ápice de espíritu parrandeiro. Y es que además del súbdito asiático, también se dejaron vecinos de Negreira, Boqueixón y Santiago, con afluencia masiva de los locales.

Las tapas hicieron furor, y el zumo de uva fermentada, aún más. La presidente de la comisión de fiestas, Marieli Mogo, aprovechó para destacar el apoyo "de todas as institucións" a esta exaltación, y abogó por darle continuidad. Ya en la hora de los discursos, los conselleiros de Cultura y la de Medio Rural coincidieron en destacar la "riqueza" de estas tierras y lo "cuidado" que presentan los viñedos, respectivamente, al tiempo que Merelles, natural de A Rúa, recordaba su vinculación con la vitucultura -"fala un que axudou a botar a xofre nas viñas nesta época de chuvia", apuntó- y aplaudir el trabajo de las familias locales, "que mantiveron viva a tradición" que se remonta a los romanos.

Mucha música

Los conciertos, como el de la Banda de Música de Santa Cruz de Ribadulla, The Muppets, Rondalla de Pontellas o orquesta Panorama, así como las decenas de puestos y atracciones hicieron las delicias del público de todas las edades, que disfrutó de lo lindo... a la espera de que hagan caso al regidor "e academos a distinción de Festa de Interese Turístico de Galicia", clamaba.