Un hombre se enfrenta a siete años de prisión por apuñalar a su compañero en Santa Comba
Un testigo logró evitar que la agresión fuera a más y acabase en muerte
El juicio tendrá lugar este lunes día 13 en la Audiencia de A Coruña
Europa Press
La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará a un hombre acusado de intentar matar a su compañero de piso, al que asestó tres puñaladas por la espalda en la capital del Xallas. Será el próximo lunes, 13.
Los hechos ocurrieron en julio de 2024 en la vivienda en la que ambos residían en Santa Comba. Tras una discusión, el procesado, con ánimo de matar a su compañero, le clavó un cuchillo en la espalda hasta en tres ocasiones. Cuando la víctima se cayó al suelo, el procesado se puso sobre él e intentó acuchillarlo de nuevo, pero se lo impidió un testigo, que sujetó el cuchillo hasta que llegó el personal de emergencias.
Libertad vigilada
Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativay pide para el procesado siete años de prisión, así como 10 de libertad vigilada. Además, solicita para la víctima una indemnización de 3.000 euros.
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