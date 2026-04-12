La Xunta cede al Concello da Estrada el inmueble del Juzgado nº 1 para una unidad de Atención Temperá que atiende a más de 40 niños
El servicio ofrece asesoramiento a menores de hasta 6 años con problemas de desarrollo y apoya a las familias
La conselleira de Política Social avanzó el impulso al servicio de cuidados postemprano hasta la preadolescencia
La Xunta acaba de ceder al Concello da Estrada un inmueble, el del Juzgado nº 1, para trasladar la Unidade Municipal de Atención Temperá, a la que asisten más de 40 chavales. Así lo anunció la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, durante una visita a las instalaciones junto al alcalde, Gonzalo Louzao.
La conselleira destacó que la Xunta destina más de 85.000 euros anuales a este servicio, disponible desde 2019 para ofrecer asesoramiento y atención a menores de hasta 6 años con problemas de desarrollo. Además, subrayó que estas unidades son clave “para axudar ás nais e pais a resolver todas as dúbidas, incertezas e medos que se lle presentan ante a sospeita de que o seu fillo poida sufrir un problema destas características”.
Apuesta por el desarrollo
Durante la visita al inmueble judicial, cedido gratuitamente, Fabiola García felicitó al Concello y a su alcalde por “apostar polo desenvolvemento dos nenos e nenas e por apoiar ás familias”, contribuyendo, según afirmó, “a mellora da calidade de vida dos veciños e veciñas”.
Por último, destacó el compromiso de la Xunta con la atención temprana, que ha pasado de dos unidades en 2009 a más de 50 en la actualidad, y avanzó el impulso al servicio de atención postemprana, que se prolonga hasta los 12 años.
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