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La Xunta cede al Concello da Estrada el inmueble del Juzgado nº 1 para una unidad de Atención Temperá que atiende a más de 40 niños

El servicio ofrece asesoramiento a menores de hasta 6 años con problemas de desarrollo y apoya a las familias

La conselleira de Política Social avanzó el impulso al servicio de cuidados postemprano hasta la preadolescencia

Por la derecha, Amalia Goldar, Gonzalo Louzao y Fabiola García con la nueva sede para atención temprana detrás

Por la derecha, Amalia Goldar, Gonzalo Louzao y Fabiola García con la nueva sede para atención temprana detrás / Bernabé-Javier Lalín

Marcos Manteiga Outeiro

A Estrada

La Xunta acaba de ceder al Concello da Estrada un inmueble, el del Juzgado nº 1, para trasladar la Unidade Municipal de Atención Temperá, a la que asisten más de 40 chavales. Así lo anunció la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, durante una visita a las instalaciones junto al alcalde, Gonzalo Louzao.

La conselleira destacó que la Xunta destina más de 85.000 euros anuales a este servicio, disponible desde 2019 para ofrecer asesoramiento y atención a menores de hasta 6 años con problemas de desarrollo. Además, subrayó que estas unidades son clave “para axudar ás nais e pais a resolver todas as dúbidas, incertezas e medos que se lle presentan ante a sospeita de que o seu fillo poida sufrir un problema destas características”.

Apuesta por el desarrollo

Durante la visita al inmueble judicial, cedido gratuitamente, Fabiola García felicitó al Concello y a su alcalde por “apostar polo desenvolvemento dos nenos e nenas e por apoiar ás familias”, contribuyendo, según afirmó, “a mellora da calidade de vida dos veciños e veciñas”.

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Por último, destacó el compromiso de la Xunta con la atención temprana, que ha pasado de dos unidades en 2009 a más de 50 en la actualidad, y avanzó el impulso al servicio de atención postemprana, que se prolonga hasta los 12 años.

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