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La 44 Exaltación do Viño da Ulla trae el pregón, nombramiento de caballeros y entrega de premios de cata este domingo a Vedra

La Pascua padronesa se va a despedir con ciclismo internacional y reunión y distinciones de los Fillos e Amigos de Padrón

El Motococido de Lalín incluye ruta y comida de confraternidad, y en A Estrada se medirán los mejores caballos de raza española

Catas dentro de las jornadas técnicas celebradas en la exaltación del vino de Vedra

Catas dentro de las jornadas técnicas celebradas en la exaltación del vino de Vedra / Cedida

Marcos Manteiga Outeiro

Vedra

Fin de semana repleto de actividades lúdicas y eventos, en el que la 44 Exaltación do Viño da Ullatrajo una ruta motera por los viñedos locales desde Sarandón (Vedra) y se celebraron las primeras catas del certamen Rías Baixas-Albariño da Ribeira do Ulla, que entregarán sus premios a la espera de pregón (este domingo a las 13.30 con José Manuel Merelles) y el nombramiento de los nuevos miembros de la Orde dos Amigos de estos caldos locales. Pero es que, además, la Pascua padronesa encara su último fin de semana.

Y es que la cita en Padrón incluye este domingo ciclismo internacional (con la edición número 63 de la Clásica de Padrón a las 10.00 horas) y la Xuntanza de Fillos e Amigos de Padrón, con reunión en el Espolón a las 11.40 horas. Completarán la jornada las actuaciones desde mediodía de Arreixeira, O Pedrón, el Festival de Bandas, con la Artística de Merza, Municipal de Padrón y la de Castrelo-Cambados (a las 18.00 horas en la praza de Macías) o las verbenas de Capitol y Assia.

Lalín sobre dos ruedas

En lo que atañe a Lalín, continúa el Motococido tras una trepidante jornada en la que el regidor pilotó una moto con sidecar en la que viajaba la conselleira de Vivenda, y que este domingo incluirá a las 11.30 una Ruta Moteira libre, música con DJ, comida motera (a base de cocido) y sorteo más premios, todo ello con base operativa en el campo de la feria.

Noticias relacionadas y más

Equinos estradenses

Y ya en A Estrada, hubo Feira Cabalar de Pascua con el X Concurso Morfolóxico de Pura Raza Árabe este sábado con Aceeba, incluyendo la visita al recinto ferial de Guimarei del director xeral de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Jose Balseiros, acompañado por el alcalde, Gonzalo Louzao. Para el domingo 12 está previsto a las 10.00 horas el VII Concurso de Pura Raza Española; bautizo hípico a mediodía; ruta equina por la villa media hora después y a las 17.00 horas, Gran espectáculo ecuestre A Maxia do Cabalo, con presencia de subcampeones del mundo.

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