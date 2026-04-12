La 44 Exaltación do Viño da Ulla trae el pregón, nombramiento de caballeros y entrega de premios de cata este domingo a Vedra

Fin de semana repleto de actividades lúdicas y eventos, en el que la 44 Exaltación do Viño da Ullatrajo una ruta motera por los viñedos locales desde Sarandón (Vedra) y se celebraron las primeras catas del certamen Rías Baixas-Albariño da Ribeira do Ulla, que entregarán sus premios a la espera de pregón (este domingo a las 13.30 con José Manuel Merelles) y el nombramiento de los nuevos miembros de la Orde dos Amigos de estos caldos locales. Pero es que, además, la Pascua padronesa encara su último fin de semana.

Y es que la cita en Padrón incluye este domingo ciclismo internacional (con la edición número 63 de la Clásica de Padrón a las 10.00 horas) y la Xuntanza de Fillos e Amigos de Padrón, con reunión en el Espolón a las 11.40 horas. Completarán la jornada las actuaciones desde mediodía de Arreixeira, O Pedrón, el Festival de Bandas, con la Artística de Merza, Municipal de Padrón y la de Castrelo-Cambados (a las 18.00 horas en la praza de Macías) o las verbenas de Capitol y Assia.

Lalín sobre dos ruedas

En lo que atañe a Lalín, continúa el Motococido tras una trepidante jornada en la que el regidor pilotó una moto con sidecar en la que viajaba la conselleira de Vivenda, y que este domingo incluirá a las 11.30 una Ruta Moteira libre, música con DJ, comida motera (a base de cocido) y sorteo más premios, todo ello con base operativa en el campo de la feria.

Equinos estradenses

Y ya en A Estrada, hubo Feira Cabalar de Pascua con el X Concurso Morfolóxico de Pura Raza Árabe este sábado con Aceeba, incluyendo la visita al recinto ferial de Guimarei del director xeral de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Jose Balseiros, acompañado por el alcalde, Gonzalo Louzao. Para el domingo 12 está previsto a las 10.00 horas el VII Concurso de Pura Raza Española; bautizo hípico a mediodía; ruta equina por la villa media hora después y a las 17.00 horas, Gran espectáculo ecuestre A Maxia do Cabalo, con presencia de subcampeones del mundo.