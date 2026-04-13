Arzúa convida a explorar o seu patrimonio a través da fotografía

A iniciativa, organizada por Fotowalk Galicia o pasado sábado, incluíu unha formación, unha visita guiada e un percorrido por enclaves naturais e patrimoniais do municipio

A cita reuniu afeccionados de toda Galicia

Grupo de participantes que gozou da xornada fotográfica celebrada este sábado en Arzúa.

Grupo de participantes que gozou da xornada fotográfica celebrada este sábado en Arzúa. / Cedida

El Correo Gallego

Arzúa

Arzúa viviu este sábado unha destacada xornada arredor da fotografía e do descubrimento do territorio coa celebración dun encontro organizado pola comunidade creativa Fotowalk Galicia, impulsada por Sergio García, en colaboración coa Concellería de Turismo de Arzúa, dirixida por Begoña Balado.

A cita reuniu participantes chegados desde distintos puntos de Galicia, consolidándose como unha proposta de gran acollida entre afeccionados e amantes da imaxe.

O fotógrafo Joshua Náñez impartindo unha charla sobre fotografía de rúa.

O fotógrafo Joshua Náñez impartindo unha charla sobre fotografía de rúa. / Cedida

A actividade comezou cunha sesión formativa sobre fotografía de rúa, impartida por Joshua Ñañez na Casa de Correos, na que os asistentes puideron afondar en aspectos clave como a captura de momentos espontáneos, o uso da luz, a composición ou a importancia da narrativa visual.

A programación completouse cunha visita guiada polo casco histórico de Arzúa, que permitiu ás persoas participantes coñecer de preto a historia e o patrimonio da vila mentres aplicaban os coñecementos adquiridos durante a charla inicial. A xornada continuou cun percorrido por diferentes enclaves do concello, combinando natureza, etnografía e paisaxe en localizacións como o Castro Curbín, a aldea de Ribadiso, a Fervenza das Hortas, o encoro de Portodemouros, o Enredo do Abelleiro —Museo Vivente do Mel— e a capela da Fonte Santa.

A concelleira de Turismo, Begoña Balado, puxo en valor a excelente resposta da iniciativa e destacou que este tipo de propostas “contribúen a difundir Arzúa desde unha perspectiva atractiva e auténtica, unindo creatividade, patrimonio e territorio”. Ademais, subliñou que encontros como este permiten “compartir experiencias, xerar novas miradas sobre o concello e seguir situando Arzúa como un destino con moito que ofrecer durante todo o ano”.

