As estacións de buses de Carballo, Noia e Lalín, prioritarias nun plan de melloras da Xunta

Actuarase en dezanove de toda Galicia, cun investimento de 7,7 millóns de euros

Estación de autobuses de Carballo. / Páxinas Galegas

Redacción

Noia

O Consello da Xunta tomou razón este luns do Plan estratéxico de eficiencia enerxética nas estacións de autobuses de Galicia, impulsado polo Goberno galego cun investimento estimado de 7,7 millóns de euros.

Establécese así unha folla de ruta para a rehabilitación enerxética de 19 estacións de autobuses autonómicas, co obxectivo de transformalas en infraestruturas máis eficientes e con mellores condicións, tanto para as persoas usuarias como para o persoal, adaptándoas ás exixencias normativas e ambientais actuais, e ofrecendo un mellor servizo á cidadanía.

Trátase de infraestruturas construídas entre 1987 e 2003, que presentan deficiencias na envolvente e con sistemas enerxéticos pouco eficientes, polo que se trata dunha actuación estratéxica de alto impacto para a sociedade, xa que combina eficiencia enerxética, sustentabilidade e confort.

O Plan estratéxico de eficiencia enerxética nas estacións de autobuses de Galicia estrutúrase en dúas fases. A primeira delas desenvolverase entre este ano e 2028 con actuacións en seis estacións consideradas prioritarias: Carballo, Ponteareas, Noia, Sarria, Lalín e Sanxenxo.

Estímase un orzamento para a súa execución que acada case os 3,8 millóns de euros. A segunda fase arrincará a partir de 2027 noutras 13 estacións cun orzamento estimado que supera os 3,9 millóns de euros. Inclúense nela Padrón, O Grove, Monforte de Lemos, Viveiro, Burela, Gondomar, Xinzo de Limia, Cambados, Foz, Ribadeo, O Barco de Valdeorras, Chantada e Mondoñedo.

A través deste plan estratéxico actuarase sobre a envolvente, as instalacións e a sustentabilidade, con traballos como illamento de fachadas e cubertas, substitución de carpintarías, control solar e mellora da hermeticidade, instalación de iluminación, sistemas de climatización eficientes e renovables, ventilación e instalación de paneis fotovoltaicos, entre outros.

A iniciativa enmárcase na aposta do Goberno galego pola mellora da eficiencia enerxética e o confort nas instalacións públicas, reducindo a pegada de carbono, ademais de ofrecer o servizo con mellores condicións, e de avanzar cara a un modelo enerxético máis seguro e independente.

Trátase, polo tanto, dunha iniciativa coherente coas políticas europeas e en sinerxía cos obxectivos dos fondos europeos de desenvolvemento rexional, por iso esta estratexia se enmarca dentro do Programa operativo Feder 2021-2027.

