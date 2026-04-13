Baio alza a voz contra a falta de pediatras e médicos na Costa da Morte

SOS Sanidade Pública denuncia o "desmantelamento” da Atención Primaria

Concentración diante do centro de saúde de Baio, en Zas. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Zas

A Plataforma SOS Sanidade Pública Costa da Morte denunciou diante do centro de saúde de Baio (Zas) "o proceso de desmantelamento que está a sufrir a Atención Primaria na nosa comarca". Asegura que "a falta de profesionais é alarmante, especialmente no caso da pediatría, o que obriga a que as nenas e nenos teñan que desprazarse fóra do seu concello para seren atendidos".

O colectivo sinala ademais que "as listas de agarda para unha consulta médica superan incluso os 15 días, impedindo unha atención axeitada e a tempo". No caso de centros de saúde, como o de Zas, engade "hai prazas médicas sen cubrir o que sobrecarga ao único profesional dispoñible".

Máis recursos

Denuncia tamén que no Hospital Virxe da Xunqueira, servizos coma os de Hospitalización a domicilio ou Psiquiatría, "son totalmente insuficientes", e por iso esixen "incrementar os recursos da Atención Primaria ata o 25% do orzamento sanitario" e que se garanta a accesibilidade e a continuidade asistencial con máis profesionais, entre outras demandas.

Apoio do BNG

O BNG de Costa da Morte arroupou a concentración, na que participaron medio cento de persoas. O deputado nacionalista Oscar Insua afirmou que "como pode o PP dicir que o servizo se presta con normalidade, se hoxe mesmo no centro médico de Baio daban cita para dentro de dúas semanas? É un escandalo, e ademais minten sen avergonzarse".

