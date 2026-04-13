TELECOMUNICACIÓNS
Catro alcaldes de Bergantiños piden apoio á Xunta e ao Goberno para acabar cos cortes de telefonía e internet
Aseguran que o problema ten consecuencias directas sobre a actividade administrativa, económica e social
Os alcaldes de Cabana, Laxe, Malpica e Ponteceso apelan á Xunta e á Delegación do Goberno para poder acadar unha solución ás persistentes incidencias na prestación do servizos de telefonía móbil e internet nos seus concellos.
Os rexedores veñen denunciando desde hai meses cortes frecuentes e de longa duración, nalgúns casos de ata un día enteiro, con consecuencias directas sobre a actividade administrativa, económica e social da zona "de forma recurrente pola falta de capacidade da infraestrutura neste territorio e tamén con gran incidencia nos últimos períodos estivais".
Así llo trasladaron este luns á delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, quen lles brindou o "apoio firme da Xunta".
Servizos esenciais
Do Campo subliñou que se trata dun problema que afecta a servizos esenciais, como o funcionamento dos propios concellos, tecido produtivo local ou o funcionamento diario dalgúns dos trámites dos centros de saúde, e que "non pode normalizarse no rural galego".
Os rexedores entregáronlle unha solicitude á delegada para que Amtega faga un seguemento destas anomalías nestes catros concellos e exerza de intermediaria coa operadora.
Ademais, informaron das queixas formales trasladadas tanto á empresa de telecomunicacións como á Delegación do Goberno, o pasado mes, "solicitando unha inspección e a intermediación para que se poña fin aos cortes de subministro nestes catro municipios".
Posición común e firme
A delegada da Xunta anunciou que a Xunta continuará colaborando con estes catro concellos "para trasladar unha posición común e firme ante a operadora, porque o rural galego non pode quedar atrás nun ámbito tan básico como as telecomunicacións".
Por último, a representante autonómica quixo trasladar unha mensaxe de tranquilidade á cidadanía, asegurando que a Xunta "seguirá vixiante e actuando dentro das súas competencias" para contribuír a unha solución definitiva a estes problemas.