El plan perfecto para los más pequeños este sábado a un paso de Santiago: hinchables, pintacaras, música y muchas sorpresas

Los más pequeños de la casa tienen una destacada cita este fin de semana a solo un paso de Santiago. Este sábado 18 de abril podrán disfrutar de una completa jornada festiva pensada especialmente para ellos, con actividades durante todo el día y propuestas para toda la familia.

La celebración, organizada en Cacheiras, arrancará a las 11.00 h. con hinchables, dando inicio a una jornada que promete entretenimiento sin descanso.

Ya por la tarde, entre las 15.00 y las 17.00 horas, habrá obradoiros, pintacaras y juegos en familia.

No faltatá la música

A partir de las 17.00 h., la música tomará el protagonismo con el concierto de Paco Pakolas, un referente del ocio infantil en la comunidad. Más tarde, a las 18.30 horas, será el turno de la discomóvil Animus, que pondrá el broche final a la fiesta.

Bautizada como la 'Festa do Neno', esta jornada festiva busca ofrecer "un día pensado para que os máis pequenos sexan os grandes protagonistas".

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La 'Festa do Neno' se celebrará en la plaza da Estivada (frente al Che2) y, tal y como avanzan desde la Comisión de Fiestas, habrá muchas sorpresas y servicio de cantina a precios populares.