El plan perfecto para los más pequeños este sábado a un paso de Santiago: hinchables, pintacaras, música y muchas sorpresas
La 'Festa do Neno' se celebrará el día 18 de abril en la plaza da Estivada de Cacheiras
Los más pequeños de la casa tienen una destacada cita este fin de semana a solo un paso de Santiago. Este sábado 18 de abril podrán disfrutar de una completa jornada festiva pensada especialmente para ellos, con actividades durante todo el día y propuestas para toda la familia.
La celebración, organizada en Cacheiras, arrancará a las 11.00 h. con hinchables, dando inicio a una jornada que promete entretenimiento sin descanso.
Ya por la tarde, entre las 15.00 y las 17.00 horas, habrá obradoiros, pintacaras y juegos en familia.
No faltatá la música
A partir de las 17.00 h., la música tomará el protagonismo con el concierto de Paco Pakolas, un referente del ocio infantil en la comunidad. Más tarde, a las 18.30 horas, será el turno de la discomóvil Animus, que pondrá el broche final a la fiesta.
Bautizada como la 'Festa do Neno', esta jornada festiva busca ofrecer "un día pensado para que os máis pequenos sexan os grandes protagonistas".
La 'Festa do Neno' se celebrará en la plaza da Estivada (frente al Che2) y, tal y como avanzan desde la Comisión de Fiestas, habrá muchas sorpresas y servicio de cantina a precios populares.
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