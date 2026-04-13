Os muíños do Folón e do Picón cobran vida no Cabo Vilán de Camariñas con 29 obras artísticas

En abril e maio amosan as súas creacións 38 artistas de España e Portugal

Varias das obras expostas na sala do faro de Cabo Vilán, de Camariñas. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Camariñas

A sala de exposicións do faro de Cabo Vilán (Camariñas) acolle a exposición Os muíños do Folón e O Picón a través da plástica, unha mostra itinerante por museos de España e Portugal situados no Camiño Portugués.

Son obras asinadas por quince pintores da península, entre os que figuran os vigueses Paco Santomé, Xosé García Miranda, Carlos Padín e Miro Carballo. En maio darán paso aos cadros de 23 pintoras destacadas do panorama artístico, entre elas as viguesas Puri del Palacio, Ánxeles Jorreto, Diana Cordero e Virxinia Palacios.

Muíños do Folón e Picón pintados por Xulio Fontes. / Xulio Fontes

A exposición pretende ser, segundo Manuel Estévez, comisario e promotor do proxecto, "unha homenaxe aos paisaxistas de todos os tempos que se interesaron pola temática dos muíños de auga".

Manuel Estévez, comisario da mostra, no faro de Cabo Vilán. / Cedida

A lista de artistas que aportaron a súa creatividade a esta mostra está formada pola burgalesa Verónica Alcácer "La Niña Vero", Orlanda Gómez Fariña, Alex Vázquez, Amelia Palacios, Daniel Manfredi, Antonio Abad, Ana Brea Gago, Xulio Fontes, Lola Doporto, Paco Santomé, Xosé García Miranda, Mauro Lomba, Conchi Cuadrado, X. Andres Serrano, Antonio Martínez "Cachi", Nolo Suarez, Natalia Golovastikova, Johana Soldevilla Agorreta, Joao Fernandes, Diana Cordero, Puri del Palacio, Marieta Quesada, Ana Cancela, Virxinia Palacios, Margarita Forteza, Waldirene Silvana Fraga, Anxeles Jorreto, Manuel Cerviño, Carlos Padin, Galia Blanco, David Quinteiro, Camilo Camaño, Miro Carballo, Ana Brea, Ana P. Serres, Irene Parga Todoroff, Joao Fernandes, Mareiras, Dolores Guerrero e Agustín Soaje.

A Sala da Universidade de Vigo, en O Berbés, será a próxima parada antes de adentrarse no pais veciño de Portugal, seguindo o Camiño da Costa.

