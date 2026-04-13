MEDIO AMBIENTE
A Primavera en Ruta de Senda Nova reivindica as corredoiras fronte ao asfalto
A través de oito roteiros percorrerá as terras de Bergantiños, Soneira e Trazo
Máis de 60 persoas participaron na presentación da 17 Primavera en Ruta que promove a asociación Senda Nova, e que terá como obxectivo "sensibilizar sobre as antigas corredoiras e tamén sobre a lama nos camiños, en contraposición ao chan de asfalto, formigón e zahorra", afirma o presidente do colectivo José Manuel Menéndez.
A Primavera en Ruta renóvase no esforzo dende a base de "obxectivos fixos e claros e que formulan unha diagnose do territorio, ao percorrelo de xeito regular, e visitando de xeito interpretativo os lugares máis interesantes das parroquias que visitamos", engade Menéndez.
O acto, que tivo lugar no Espazo da Natureza de Oza (Carballo) tivo como protagonistas aos rapaces e rapazas da Escola Ambiental, que difundiron aos asistentes as actividades que realizan. Asistiron tamén representantes dos concellos colaboradores de Carballo, A Laracha e Malpica de Bergantiños, así como membros de Enxeñería sen Fronteiras, socios e socias de Senda Nova, familiares do alumnado da escola e público en xeral.
Este ano, Senda Nova, como homenaxe ao xeito de entender o proxecto, facilitou e impulsou a participación doutras entidades que se achegarán dende o ámbito local a participar nas andainas polas súas parroquias e concellos. É o caso do Colectivo Veciñal de Brenlla e Ferreira de Coristanco, a A. V. de Aldemunde de Arriba ou a entidade Veciños polo Rural de Cerceda. Tamén participa a Asociación Verdegaia, así como a Escola Oficial de Idiomas de Carballo, incluso colectivos de fóra de Galicia, como Bierzo Aire Limpio.
Ademais destas entidades "é importante a axuda na difusión e coordinación a Escola Oficial de Idiomas de Carballo que, xunto coa labor de Protección Civil de Carballo, apoian cun importante esforzo", subliñan dende Senda Nova. Ademais, destacan que, "coma sempre é vital o apoio dos concellos de Carballo, Laracha, Malpica de Bergantiños, Zas e Trazo".
Cen quilómetros para coñecer
A 17 Primavera en Ruta inclúe oito rutas que suman cen quilómetros. Comezará o vindeiro domingo, día 19, co roteiro O Son do Anllóns, que percorre "corredoiras antigas de lama" por terras de Carballo e Coristanco.
O programa complétano as rutas Camiños de Aldemunde, polos bosques atlánticos de Cerceda, Carballo e Tordoia (día 26); Costa agreste de Cerqueda e Cambre, por Malpica de Bergantiños (día 3 de maio); a Ruta das Mámoas, por Cabana de Bergantiños (10 de maio); o Coristanco histórico (17 de maio); A forza do río Chonia, polo patrimonio en terras gandeiras de Trazo (24 de maio); Camiños de Caión, pola Laracha e Carballo (31 de maio); e Terras altas de Soneira, por Zas (día 7 de xuño).
As andainas rematarán entre as 15.00 e as 18.30 horas, dependendo do itinerario, e teñen como principal obxectivo "a aprendizaxe en cada punto". Os roteiros foron deseñados "para poñer en valor o noso patrimonio e para escapar do asfalto", afirma José Manuel Menéndez. Integrámonos nas dinámicas.
Inscricións e prezos
As inscricións poden realizarse na Base de Protección Civil de Carballo, no departamento de Cultura e Deportes do Concello da Laracha, na casa do concello de Malpica de Bergantiños, no Espazo da Natureza de Oza e na Escola de Idiomas de Carballo ata dous días antes de cada roteiro.
Os prezos van dos 4 aos 6 euros para os socios de Senda Nova, mentres que os non asociados deberán aboar 6 € os menores de idade e 8 euros os maiores.
- La pastelería con los cruasanes más famosos de Santiago: 'Los estudiantes vienen a buscarlos a las 4 de la mañana
- Conxo finalmente tendrá fiesta el próximo fin de semana: 'Hemos pasado mucho trabajo como para tener que cancelarla
- Así es la tapa de oreja más popular de Santiago: 'Hacemos hasta 120 kilos a la semana
- El furancho que conquistó a la princesa Leonor a 50 minutos de Santiago: 'Tiene una de las mejores empanadas
- El Obradoiro conquista Coruña y parte del ascenso directo
- Casi 55.000 jóvenes y jubilados compostelanos viajan gratis en bus metropolitano: un 16% más
- Este pueblo a media hora de Santiago busca vecinos: con trabajo y alquileres desde 400 euros
- El Cristo de la Paciencia regresa a Conxo y pone el broche final a la Semana Santa compostelana