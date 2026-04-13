Susto en Coristanco: evacuada una mujer tras arder la cocina de su vivienda

Una mujer fue evacuada y trasladada al centro de salud por profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061al verse afectada por inhalación de humo tras registrarse un incendio esta mañana en su vivienda de Coristanco.

Sobre las 11.25 horas, un particular alertó al 112 Galicia de que ardía la zona de la cocina de una vivienda situada en el lugar de Currás de Arriba, en Couso (Coristanco). La única ocupante del domicilio se encontraba fuera y precisaba asistencia sanitaria por inhalación de humo.

Amplio dispositivo

En este operativo colaboraron, además de los profesionales sanitarios, los Bomberos de Carballo, el GES de Ponteceso, la Guardia Civil, la Policía Local y los voluntarios de Protección Civil de Coristanco.

El incendio quemó un sofá pegado a la cocina de leña y afectó a otros muebles de la estancia.