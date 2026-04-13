La tirolina más larga de Galicia está a 2 horas de Santiago: 300 metros de vuelo y 80 de caída para quedarse sin aliento

Suena el clic del arnés, se comprueba que el casco está ajustado y el suelo desaparece para dar paso a un valle visto desde 80 metros de altura. Eso es lo que viven quienes se atreven a lanzarse en la tirolina más larga de Galicia, una atracción que atrae tanto a los amantes de los deportes de aventura como a quienes buscan una experiencia irrepetible con una de las panorámicas más mágicas de la comunidad.

El complejo, situado a solo dos horas de Santiago, conecta la ladera de dos minas en un recorrido de más de 300 metros de longitud sobre A Pontenova (Lugo). Quienes se atreven a probarlo pueden sentir, durante unos segundos, lo mismo que un pájaro, y sobrevolar el verdor del valle mientras la adrenalina se dispara en sus venas y se forja uno de esos recuerdos que, más tarde, se compartirá decenas de veces con los amigos.

Así lo atestiguan los cientos de personas que ya se han lanzado en la conocida como Tirolina das Minas, entre las que se encuentran algunos populares influencers del territorio. "Es una de las experiencias más sorprendentes que he probado. Te deja con una sensación brutal", aseguraba hace poco Pablo Vázquez, que gestiona la cuenta de Instagram @gallegoviajero.

El creador de contenido no dudó en engancharse al cable que le lanzaría al vacío del cielo lucense. "Es una buena dosis de adrenalina. Si te gusta descubrir planes diferentes y poco conocidos, este sitio merece muchísimo la pena", afirmó en el vídeo que compartió con sus seguidores.

Así es la Tirolina das Minas, la de mayor longitud del territorio gallego

La Tirolina das Minas reconstruye el recorrido del tranvía aéreo que, en el pasado, llevaba el hierro desde la ladera de la Mina Consuelo a la Mina Boulloso. Significa, por lo tanto, que está situada entre dos montañas, a las que solo se puede acceder a pie en un asequible camino de unos 15 minutos.

Una vez arriba y ya pagada la actividad -el precio es de 15 euros por persona-, un monitor les coloca a los participantes todo el equipamiento de seguridad, conecta la polea y les da las indicaciones pertinentes para realizar el vuelo sin dificultades. Después, solo queda aferrarse al cable y tratar de mantener los ojos abiertos para disfrutar del paisaje que se abre bajo los pies: el valle del río Turía.

Desde Xesteco, la empresa gestora de la actividad, definen el complejo como "una de las tirolinas más impactantes de Galicia". Es un "recorrido de grandes emociones", en el que se puede ver un "hermoso entorno natural" tanto en el viaje aéreo como en las propuestas circundantes.

Y es que, tal y como indican los que se acercan a la instalación, el lugar "mezcla adrenalina, historia y aventura". "Comienza caminando por una antigua ruta minera rodeada de naturaleza. Pero lo más impresionante llega cuando te pones el casco y entras en la mina, donde descubrirás cómo trabajaban los mineros en la extracción del hierro", explicaba Vázquez, que exploró también las entrañas de la Mina Consuelo.

De la tirolina más grande de Galicia a la única mina abierta

Aunque uno puede subir únicamente a la tirolina más grande de Galicia, son muchos los que aprovechan para reservar un pack de experiencias más completo y explorar, además, la Mina Consuelo. Se trata de la conocida como Ruta dos Fornos, en la que el vuelo va precedido por un descenso a "la única galería minera abierta el público en Galicia", en las que se visitan las antiguas explotaciones de hierro "en proceso de naturalización".

El recorrido tiene una duración de 2 horas y media y cuenta con un plus final para los más pequeños: un bosque con tirolinas adaptadas al público infantil. La grande, por su parte, queda reservada a los adultos de entre 45 y 110 kilos de peso, que quieran sortear parte del camino realizando este vuelo tan emocionante.

Si se quiere redondear la experiencia, es posible incluir el descenso a la galería -1 para sentirse como un auténtico minero. En este caso, también es necesario disponer de unas condiciones físicas mínimas, ya que el trayecto presenta ciertos desafíos.

Cómo se accede a la tirolina

El recorrido para explorar todo el conjunto parte de la plaza del Ayuntamiento de A Pontenova, donde se encuentra el centro de recepción. Sin embargo, para acudir únicamente a la tirolina más larga de Galicia, es necesario aparcar en el centro del pueblo y seguir las indicaciones desde el parque de la Praza dos Fornos, desde la que se tarda un cuarto de hora en llegar.

Si se prefiere, también se puede dejar el coche en el parking que hay debajo del cable de la tirolina. Desde allí, es posible ascender a pie en tan solo 10 minutos y disfrutar de un descenso irrepetible por cable hasta la ladera contraria.

En cuanto a los horarios, se gestionan dos distintos en función de la época. En temporada baja, solo se puede acceder los domingos por la mañana, pero. en verano. el periodo de apertura se amplía con creces, haciendo que la tirolina esté disponible de martes a domingo.