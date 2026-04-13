A Xunta licitará por máis de 4,8 millóns a construción de 28 vivendas de promoción pública na Estrada
Construiranse nunha parcela cedida polo Concello na zona da avenida de Vigo
Redacción
O Goberno galego licitará as obras de construción de 28 vivendas de promoción pública no concello da Estrada, segundo autorizou este luns o Consello da Xunta.
As vivendas construiranse nunha parcela cedida de balde polo Concello situada na zona da avenida de Vigo. Esta nova promoción pública será financiada exclusivamente con fondos propios da Xunta, sen ningún tipo de cofinanciamento de fondos europeos ou estatais.
A obra de construción será licitada por un total de 4.817.925 euros, aos cales hai que sumar máis de 205.666 euros de redacción do proxecto e dirección de obra e os custos doutros traballos técnicos.
O inmoble contará cun total de 14 vivendas de dous dormitorios (das que dúas estarán adaptadas para o seu uso por persoas con mobilidade reducida), 11 vivendas de tres dormitorios e 3 de catro dormitorios.
Todas as vivendas contarán con rocho e praza de garaxe. As superficies útiles das vivendas oscilarán entre os 65 a os 96 metros cadrados. O Goberno galego segue sumando colaboración con máis concellos e A Estrada forma parte dos 16 municipios galegos que xa cederon parcelas á Xunta para construír novos fogares.
Con esta licitación a Xunta continúa traballando da man dos concellos e do sector para seguir avanzando no reto de duplicar o parque público residencial e chegar ás 8.000 vivendas antes do remate de 2028 e continuar construíndo vivendas, ata acadar a cifra total de 10.000 no ano 2030.
- La pastelería con los cruasanes más famosos de Santiago: 'Los estudiantes vienen a buscarlos a las 4 de la mañana
- Conxo finalmente tendrá fiesta el próximo fin de semana: 'Hemos pasado mucho trabajo como para tener que cancelarla
- Así es la tapa de oreja más popular de Santiago: 'Hacemos hasta 120 kilos a la semana
- El furancho que conquistó a la princesa Leonor a 50 minutos de Santiago: 'Tiene una de las mejores empanadas
- El Obradoiro conquista Coruña y parte del ascenso directo
- Casi 55.000 jóvenes y jubilados compostelanos viajan gratis en bus metropolitano: un 16% más
- Este pueblo a media hora de Santiago busca vecinos: con trabajo y alquileres desde 400 euros
- El Cristo de la Paciencia regresa a Conxo y pone el broche final a la Semana Santa compostelana