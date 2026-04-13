El Instituto de Brión sufre altas temperaturas en las aulas: la ANPA Pedra Viada exige medidas urgentes a Educación

La dirección de la ANPA Pedra Viada reclama una solución a los problemas de exceso de calor que sufre el Instituto de Brión a partir de primavera. Así, dan cuenta de que no se han solventado "as altas temperaturas que se alcanzan dentro das aulas, que afectan á actividade e á saúde tanto do alumnado como do conxunto de traballadores que prestan os seus servizos nel".

Esta circunstancia, según Pedra Viada, "púxose en coñecemento da Consellería de Educación e do Concello de Brión o grave problema que afecta ás instalacións e das súas consecuencias negativas". Según la comunidad educativa, no existe un sistema de climatización del centro "nin existen elementos efectivos que impidan a incidencia do sol en determinadas aulas, o cal provoca que se alcancen altas temperaturas no seu interior nos días de maior insolación".

Casos de malestar grave

Además, la problemática ya se ha traducido en algunos casos de "malestar grave no alumnado", pese a lo que "seguen sen tomarse medidas, a pesares de terse comunicado a situación hai máis de dous anos escolares, seguimos sen resposta desde a Consellería". Por su parte, también lamentan que tras ponerlo en conocimiento del Concello de Brión, no haya intervenido de forma efectiva hasta la fecha.

Cauces oficiales

Los padres recuerdan que el equipo directivo del centro está intentando que, por los cauces oficiales oportunos, se apliquen medidas. Y, en concreto, "propuxeron a colocación de vinilos con filtro solar nas fiestras das aulas máis afectadas, cun gasto estimado de 15.000 euros... e tampouco a esta proposta ten reaccionado a Consellería de Educación. Critican, de igual forma, que "non se recibe resposta aos correos electrónicos enviados, nin aos escritos presentados por rexistro, nin ás peticións desde o equipo directivo do centro… Cando chamemos dende Urxencias mentres acompañamos a un dos alumnos que teña sofrido un problema de saúde como consecuencia da calor, haberá alguén que descolgue o teléfono e ofreza unha solución?", se preguntan para apuntalar sus demandas.