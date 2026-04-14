El alcalde de Val do Dubra denuncia "ataques y amenazas veladas" en redes sociales desde hace cuatro meses
Diego Luís Díaz se suma así al regidor de Ames, al Concello de Padrón y a los socialistas de Oroso, que también llevaron a la Benemérita acusaciones y ofensas vertidas fundamentalmente en Facebook
Los políticos socialistas de la comarca han dicho 'basta' a los abusos de los perfiles falsos en redes sociales. Primero fue el alcalde de Ames, Blas García, quien decidió denunciar ante la Guardia Civil las acusaciones vertidas contra él fundamentalmente en Facebook. Poco después, eran los socialistas de Oroso los que, hartos de soportar "insultos, injurias, calumnias y comentarios ofensivos", anunciaban que iniciarían acciones legales contra las cuentas que los atacan. Y a ambos se sumaba días atrás el Concello de Padrón, decidido a acabar con los insultos machistas hacia dos de sus concejalas, Laura Horta y Chus Campos.
Ahora es el alcalde de Val do Dubra el que quiere poner fin a los "ataques y amenazas veladas" que, asegura, recibe desde hace más de cuatro meses. En su cuenta de Facebook, el socialista Diego Luís Díaz explica que ya interpuso una primera denuncia en la Guardia Civil en diciembre de 2025, ya que así se lo aconsejaron para poder determinar quién se esconde detrás del perfil falso que arremete contra él.
"Entendo o xogo político, pero considero que hai xeitos e xeitos de proceder", señala el regidor, que se muestra dispuesto a seguir adelante hasta "chegar ata o final" de los procedimientos en la vía judicial. "Detras dos cargos hai persoas, e concretamente esta forma de actuar tan baixa, repercute na saúde de quen o sofre, das suas parellas, familias ou amizades", sostiene Díaz, que el pasado 6 de marzo volvió al cuartel del instituto armado para ampliar esa primera denuncia.
"Se hai algún reproche ou acusación, que sexa de fronte e coas probas na man e non utilizando identidades falsas", afirma el regidor dubrés, que prefiere no especular sobre quién puede estar detrás de esta campaña difamatoria.
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