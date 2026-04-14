CATEC inaugura en Ames el mayor centro tecnológico aeroespacial de España

La empresa CATEC ha inaugurado este martes en Ames su sede y centro de trabajo en Galicia, el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, el mayor centro tecnológico aeroespacial privado en España y centro de referencia en Europa, especializado en el desarrollo de I+D+i para la industria aeronáutica, espacial y de defensa.

En el acto de inauguración estuvieron presentes el alcalde del municipio, Blas García; la concejala de Promoción Económica, Ana Belén Paz; el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde Alonso; la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana; el secretario general de Industria y Desarrollo Energético, Nicolás Vázquez; y el CEO de CATEC, Joaquín Rodríguez Grau, entre otras autoridades y responsables de instituciones y empresas invitadas.

Estas instalaciones ubicada en O Milladoiro acogen la intensa actividad desarrollada por CATEC en la comunidad, con un enfoque especial en el ámbito de drones y sistemas aéreos no tripulados (UAS) autónomos para su aplicación en diferentes sectores del ámbito civil y de defensa.

Dicha sede se puso en marcha en el año 2022 como resultado del creciente número de proyectos desarrollados por la firma tecnológica en Galicia desde 2015 hasta 2021, con el objetivo de proporcionar un servicio más cercano a sus clientes, socios y colaboradores en el desarrollo de soluciones ligadas a los sistemas, la aeronáutica, el espacio y la defensa, así como en proyectos de I+D.

11 ingenieros en Galicia

A día de hoy, la empresa cuenta en Galicia con un equipo de 11 ingenieros altamente cualificados y especializados en algoritmos de navegación sin GNSS, sistemas de percepción semántica para UAS, sistemas de carga útil avanzados con procesamiento embarcado, algoritmos de planificación automática de trayectorias en tiempo real y gestión de permisos de vuelo para operaciones complejas con este tipo de aeronaves no tripuladas, entre otras competencias.

Las instalaciones incluyen más de 200 m² de instalaciones y áreas de trabajo que se espera ampliar con la creación de laboratorios y una Zona de Acceso Restringido para trabajar con información clasificada para proyectos de Defensa.

Ames, referente en el sector

Blas García declaró en su intervención que "CATEC é un gran exemplo da conversión de Ames nun punto de referencia en Galicia para a innovación e a tecnoloxía", y añadió que "queremos seguir nesta senda para que centros como o de CATEC nos escollan para instalarse”.

Por otro lado, el CEO de la empresa, Joaquín Rodríguez Grau subrayó que “gracias al apoyo a la industria aeronáutica, espacial y de defensa por parte de la Xunta de Galicia de forma estable y consistente en el tiempo desde 2015, hemos desarrollado grandes proyectos con las grandes empresas tractoras nacionales en Galicia, como Indra, Airbus, Babcock o Telespazio".

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Por su parte, la conselleira de Promoción Económica, María Jesús Lorenzana, destacó el papel de la comunidad gallega en materia aeroespacial y de defensa tecnológica del Estado. Además, avanzó que la Xunta anunciará en breve los nuevos acuerdos de asociación, en los que participarán centros tecnológicos con grandes empresas y pymes gallegas "para continuar evolucionando un sector económico que en Galicia ten moitísimas potencialidades”, señaló.