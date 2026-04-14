Ames registra una tasa de criminalidad por debajo de la media gallega
El municipio cifra 28,73 delitos por cada mil habitantes
El alcalde, Blas García, vincula estos resultados con la seguridad del municipio, destacando "o gran labor da Policía Local e da Garda Civil do Milladoiro"
El Concello de Ames ha revelado que cuenta con una tasa de criminalidad de 28,73 delitos por cada mil habitantes, una cifra muy inferior a la media de Galicia (que es la segunda comunidad más segura de España) y del país.
Los datos fueron anunciados en la Junta Local de Seguridad del Concello, que estuvo copresidida por el alcalde, Blas García, y el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, donde se analizaron los datos de seguridad del municipio y se abordaron las principales líneas de actuación en materia de prevención y convivencia.
Julio Abalde destacó que "estes datos son froito do traballo constante e coordinado das forzas de seguridade, así como da implicación da administración local”. Por su parte, el alcalde explicó que "un dos factores que explican o crecemento de Ames sen dúbida é a seguridade", destacando especialmente "o gran labor que se realiza dende a Policía Local e dende o posto da Garda Civil do Milladoiro”.
Otro de los puntos centrales de la reunión fue el seguimiento del Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, un programa impulsado por el Ministerio del Interior que refuerza la colaboración entre la comunidad educativa y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En el caso de Ames, este plan es desarrollado por la Guardia Civil y, a lo largo del último curso, un total de seis centros educativos del municipio participaron en 56 actividades enmarcadas en esta iniciativa
También se destacó el esfuerzo realizado a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, del que el Concello de Ames ha recibido desde 2018 un total de 126.993 euros, de los cuales más de 19.500 corresponden al año 2025.
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