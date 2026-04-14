Concurso gastronómico
Un ingrediente humilde y mucho talento: así es la receta gallega que ha ganado el Desafío XChef
El chef melidense Andrés Torreiro, del restaurante D'Obra, ha ganado el concurso gastronómico gracias a un plato que fusiona puerro, sardina, avellana y 1906 Black Coupage
Un puerro asado con holandesa de koji y majada de sardina ahumada y avellana, maridada con 1906 Black Coupage. Esta es la propuesta con la que el chef melidense Andrés Torreiro, del restaurante D'Obra, ha ganado la sexta edición de Desafío XChef by Cervezas 1906.
En la gran final, celebrada este martes en el Salón Gourmets de Madrid, su plato ha sido reconocido por el jurado debido a su creatividad, técnica y compromiso con el producto de proximidad; imponiéndose además a otros cinco chefs procedentes de Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón y Castilla y León.
Un ingrediente "humilde"
Según explicaba el propio chef, “jugando con la dinámica del mercado y el producto de temporada”, con su plato buscaba poner en valor un ingrediente "humilde", como es el puerro. Asimismo, Torreiro ha querido sintetizar Galicia en un solo plato: combinando la sardina -producto emblemático y muy típico de la gastronomía gallega-, con productos como la avellana y el puerro.
En cuanto al maridaje, y tras distintas pruebas con varias referencias de la familia 1906, Torreiro se ha decantado por 1906 Black Coupage, tras considerar que sus matices a café encajan especialmente bien con el toque cítrico de la holandesa de koji.
El cocinero melidense Andrés Torreiro cuenta con una amplia trayectoria gastronómica. Formado en grandes cocinas como Mugaritz -reconocido como uno de los mejores restaurantes del mundo- o Culler de Pau -el dos Estrella Michelin que Javier Olleros tiene en O Grove-, el joven cocinero dio el gran salto al abrir su propio establecimiento en pleno Camino Francés, en Melide, su localidad natal.
En D'Obra, la sostenibilidad es una de sus grandes constantes, presente en la elección de materias primas locales y de temporada, así como en una filosofía de trabajo centrada en el respeto al territorio. Su propuesta culinaria -que combina memoria y creatividad-, ya ha despertado la atención del sector gastronómico gallego, en la que ofrece una reinterpretación moderna del recetario tradicional gallego.
Andrés Torreiro ha recibido un premio económico y un plan de promoción exclusivo de la mano de Hijos de Rivera.
El segundo premio ha recaído también sobre otro gallego, Miguel Vázquez, de Atípico Restaurante (A Coruña), por Vigilia desde 1906, maridado con 1906 La Milnueve. Completo el podium Ismael Torres, de Doña Petrona (Valencia), con su propuesta Buñuelo de all i pebre, también acompañado de 1906 La Milnueve.
Finalista del Premio Cociñeiro Galego 2026
Además de este reconocimiento, Andrés Torreiro es uno de los cinco finalistas del Premio Cociñeiro Galego 2026, que se dará a conocer el próximo 26 de mayo, en una gala que se celebrará desde las 19.00 horas en el Auditorio Mar de Vigo, en donde los candidatos tendrán que cocinar en directo un plato que sintetice su propuesta gastronómica.
Junto a él, compiten por el reconocimiento Mar Lago y Álex Martínez (Bacelo, Ferrol, A Coruña); Antón Castro (Casa Gaibor, Guitiriz, Lugo); Marcos S. Area (é restaurante, Marín, Pontevedra), y Antonio Novas (Trasmallo, Pontevedra).
Sobre Desafío XChef by Cervezas 1906
El Desafío XChef by Cervezas 1906 es un concurso gastronómico nacional, impulsado por Estrella Galicia, que premia a chefs comprometidos con la sostenibilidad y el impacto positivo.
Los restaurantes participantes crean tapas o platos que combinan la cocina de producto local con el maridaje de las cervezas 1906, fomentando prácticas responsables como el uso de productos de proximidad, la reducción del desperdicio y la economía circular.
En esta sexta edición han participado 126 establecimientos de toda España, con más de 7.000 votos del público a lo largo de las diferentes fases, consolidando el certamen como una plataforma de referencia para el talento gastronómico comprometido con la sostenibilidad.
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