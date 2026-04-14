Encuentran el cadáver de un hombre amarrado a una escalinata del puerto de Ribeira

La localidad de Ribeira se despierta este martes con el corazón en un puño después de que se haya encontrado un cadáver en el puerto de la localidad. Eran en torno a las 07:00 horas de esta mañana cuando un particular que transitaba por la zona del muelle pesquero, se topó con los restos mortales flotando entre una embarcación pesquera, llamada 'Os tres de sempre', y una de las escalinatas que dan acceso al muelle. Acto seguido, alertó a una persona que pernocta en el barco -que actualmente está venta- y entre ambos dieron aviso a los servicios de emergencias.

El cadáver ha aparecido entre la embarcación y el muelle / Suso Souto

Un hombre de unos 40 años con barba y bigote

De momento se sabe muy poco. En principio se confirma que es un hombre de unos 40 años con barba y bigote que a esta hora de la mañana todavía está semisumergido. Lo más extraño de todo, es que al parecer estaría amarrado a la escalera por una especie de esposas o cadenas. Tampoco ha trascendido su identidad. Hasta el lugar se ha desplazado un amplio operativo de Guardia Civil, Policía Nacional, Científica, Bomberos de Ribeira y se espera la llegada del juez para el levantamiento del cadáver. La zona se mantiene acordonada.

Los agentes de la Policía Nacional trabajando este martes en el lugar donde ha aparecido el cadáver / Cedida

Un puerto sin cámaras de seguridad

Otro dato significativo es que el lugar donde ha aparecido este cadáver es justo frente a las casetas de los usuarios del puerto, en cuyos pasillos se viene denunciando desde hace tiempo que hay okupas durmiendo. Pero es que además, al lado de esta nave de usuarios está la sede de Portos de Galicia, en cuya fachada hay varias cámaras de videovigilancia que no funcionan desde hace 15 años. Una situación que ha sido denunciada en numerosas ocasiones.

El caso es que la única cámara que hay operativa se ubica al otro lado del puerto, en el muelle industrial. Unas imágenes que podrían arrojar luz sobre este suceso, ya que, además de grabar, tiene un potente zoom que podría llegar hasta el punto donde ha aparecido el cadáver. Ahora está por ver si con la oscuridad de la noche, pueden revelar algún dato más.

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