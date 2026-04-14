Incitan, graban y difunden una agresión a un compañero de instituto: dos menores investigadas en Carballo

La Guardia Civil de Carballo investiga a dos menores de edad como presuntas coautoras de un delito de lesiones y otro de trato degradante.

La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta con motivo de la agresión sufrida por otro menor el día 11 de marzo a la salida del centro escolar en el que cursan sus estudios.

Animándole a continuar con la agresión

La Guardia Civil corroboró que en la agresión participaron tres menores, uno de ellos el que golpeó a la víctima, inimputable penalmente por ser menor de 14 años y otras dos compañeras que instigaron de forma activa y persistente al agresor para que continuase con su acción, grabando la agresión y difundiéndola posteriormente por una aplicación de mensajería instantánea.

Tras la identificación de los presuntos autores de la agresión, se procedió a la investigación de las dos menores como presuntas coautoras de un delito de lesiones y otro de trato degradante.

La Guardia Civil recuerda que, aunque la edad legalmente establecida para ser penalmente imputable es de 14 años, no exime de la posible responsabilidad civil cuyo monto correrá a cargo de sus tutores legales, así como que la grabación y difusión de vídeos sin autorización puede constituir una infracción a la Ley de Protección de datos de forma autónoma.