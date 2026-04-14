Un escritor gallego hace historia al ganar uno de los galardones de relatos más prestigiosos del mundo

El Premio O. Henry (O. Henry Award) es uno de los galardones literarios más antiguos y prestigiosos de Estados Unidos. Establecido en 1919, reconoce cada año a los mejores cuentos o relatos breves de ficción. Entre los ganadores de este año, se ha colado un escritor gallego.

Se trata de Ismael Ramos (Mazaricos, A Coruña, 1994) que, con su cuento La liebre -traducido al inglés por Jacob Rogers y publicado en la revista The Common- se ha convertido en el primer escritor español en lograr este reconocimiento.

El relato forma parte de su libro A parte fácil, publicado originalmente en gallego por la editorial Xerais en 2023 y traducido al español por la editorial Las afueras.

El gallego comparte palmarés con nombres como Samanta Schweblin, Colm Tóibín y Catherine Lacey, en una selección comisariada por Tommy Orange. Un reconocimiento que no solo consagra la trayectoria de Ramos, sino que también marca un antes y un después "para la literatura gallega en el panorama internacional", según han destacado desde la editorial.

Portada del libro de relatos La parte fácil / Editorial Las afueras

"Que honra inimaxinable"

El propio Ismael Ramos dio a conocer la buena noticia a través de sus redes sociales. "Que honra inimaxinable ser un dos gañadores do O. Henry Prize 2026. que alegría salvaxe", confesaba.

Además de su primer libro de relatos A parte fácil /La parte fácil (2023), es autor de los poemarios Os fillos da fame (2016; XVII Premio Johán Carballeira), Lumes (2017; Premio Javier Morote) y Lixeiro (2021; Premio Nacional de Poesía Joven).

Sus poemas han sido traducidos al español, catalán, finés, francés, húngaro, inglés y portugués, e incluidos en numerosas revistas y antologías. Como articulista ha recibido el Premio de Xornalismo Manuel Lueiro Rey (2022) y en la actualidad colabora habitualmente en elDiario.es.