Los menores de la comarca compostelana, entre los que menos acceden a internet con el móvil

Los concellos del área compostelana —en concreto los pertenecientes a las comarcas de Santiago, Sar y Barcala— se mueven en niveles de digitalización infantil más moderados que la media gallega. Según el informe Rapaciñ@s Dixitais, elaborado por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), con datos de 2024, en estos municipios solo tres de cada cuatro niños de entre 5 y 15 años —en concreto, el 76,8%— utiliza dispositivos electrónicos con capacidad de conexión a Internet, frente al 84,3% en que se sitúa la media gallega.

El estudio refleja, de hecho, que las mayores cotas de uso de los medios digitales no se concentran precisamente en las áreas más urbanas. Y es que en la zona de A Coruña —que comprende las comarcas de A Coruña y Betanzos— el porcentaje de menores que utilizan smartphones, ordenadores o tablets cae al 71%, mientras que en las comarcas pontevedresas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes, donde se sitúan concellos como A Estrada, Lalín o Silleda, el uso de estos dispositivos alcanza al 100% de los niños. Algo parecido ocurre en las comarcas lucenses de A Mariña, Quiroga, Chantada o Terra de Lemos, con porcentajes de casi el 99%.

Por lo que se refiere al uso del smartphone, el informe refleja que lo utiliza el 61% de los menores gallegos de 5 a 15 años, la inmensa mayoría —un 58%— para navegar por la red. En un año, el número de usuarios aumentó un 9,7%.

Más móviles en hogares vulnerables

El estudio realizado por Amtega deja algún otro dato interesante, como que la utilización de estos dispositivos móviles se ha ido incrementando con más fuerza en entornos rurales que en áreas urbanas o que los llamados teléfonos inteligentes están más presentes en hogares donde existe un mayor riesgo de pobreza (un 62,8%) que en familias que no se encuentran en esa situación (57,3%).

Este dato, que a simple vista podría parecer chocante, se explica precisamente porque las diferencias en el poder adquisitivo de las familias condicionan la manera en que sus hijos acceden a la red tanto en sus momentos de ocio como para sus tareas escolares. En los hogares donde no es posible disponer de un ordenador, se utiliza el smartphone como sustituto. En este sentido, el informe confirma que el uso de ordenadores, para conectarse o no a internet, depende del nivel socioeconómico de los menores. Así, cuando los niños residen en hogares en riesgo de pobreza, están 7,7 puntos porcentuales en utilización de PC por detrás de las familias que no se encuentran en esta situación de vulnerabilidad.