MINERÍA
A mina de Coéns, en Laxe, deberá someterse a avaliación de impacto ambiental ordinaria
A Xunta considera que pode ter efectos significativos sobre o medio ambiente
A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade determina que "é necesaria" unha avaliación de impacto ambiental ordinaria do proxecto de explotación da mina de caolín de Coéns (Laxe) ao concluír que é previsible que "vaia producir efectos significativos sobre o medio ambiente".
Unha decisión que adopta en base á avaliación de impacto ambiental simplificada realizada e de consultar diversos organismos autonómicos, ao Concello de Laxe e á Sociedade Galega de Historial Natural, e de recibir 202 escritos de alegacións de particulares e diversas asociacións.
Entre os posible impactos que tería a explotación mineira, e que se recollen na referida avaliación, destaca o feito de que "as vivendas máis próximas atópanse a 24 metros da unidade de explotación 1 no lugar de Gundar e a 75 m da unidade 2 no lugar de Coéns".
Ademais, no estudo realizado "non se fai referencia á poboación usuaria ou residente en establecementos vulnerables ou de ocio próximos (centros educativos, centros de saúde, residencias, parques infantís, etc) observándose en particular un parque infantil no lugar de Coéns a aproximadamente 200 metros da unidade de explotación 2".
Na mesma liña, no ámbito do ruído ambiental, o proxecto, "debido ás características da actividades e de xeito especial no referente ás voaduras, podería supoñer un risco potencial de causar impactos ambientais significativos", segundo se recolle na resolución da Consellería de Medio Ambiente.
Por outra banda, consideran necesario incorporar ao expediente a avaliación do impacto do proxecto sobre o patrimonio cultural, e que o promotor (Caolines de Vimianzo SAU) realice, entre outras actuacións, "unha prospección arqueolóxica de todo o ámbito afectado polo proxecto e os seus accesos".
Obxecto do proxecto
O proxecto presentado por Caolines de Vimianzo consiste nunha explotación mineira a ceo aberto para a obtención de caolín, creando dous ocos que ocuparán unha superficie total de 2,9 hectáreas, unha entulleira de 3,4 ha e unha superficie de 1,4 ha destinada a infraestruturas e zonas de xuntanza.
- La pastelería con los cruasanes más famosos de Santiago: 'Los estudiantes vienen a buscarlos a las 4 de la mañana
- Lavacolla, en caída libre: el aeropuerto pierde cerca de un tercio de su tráfico y 2.000 viajeros diarios
- Encuentran el cadáver de un hombre amarrado a una escalinata del puerto de Ribeira
- Conxo finalmente tendrá fiesta el próximo fin de semana: 'Hemos pasado mucho trabajo como para tener que cancelarla
- La casa de la Ribeira Sacra donde rodó Mario Casas se puede alquilar desde 280 euros
- La grabación y difusión de clases estará prohibida por ley para toda la comunidad educativa en Galicia
- El Cristo de la Paciencia regresa a Conxo y pone el broche final a la Semana Santa compostelana
- Así es la tapa de oreja más popular de Santiago: 'Hacemos hasta 120 kilos a la semana