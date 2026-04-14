INICIATIVA
O GALP Costa da Morte activa un proceso participativo para afrontar as necesidades do territorio
O xoves, día 16, celebraranse mesas de análise e propostas en Buño
O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Costa da Morte (GALP) inicia un proceso de participación aberto que pretende recoller achegas e valoracións do conxunto de axentes do territorio, a través da realización dunha serie de enquisas e de reunións para presentar os resultados obtidos ate o momento, poder emitir unha valoración e propoñer melloras na estratexia ou a xestión do programa.
Programou para o xoves, día 16 no Centro de Artesanía e Tradición de Buño (Malpica), mesas sectoriais de análise e proposta dirixidas a todas as persoas, institucións e entidades do territorio. Ás 10.00 horas celebrarase unha mesa institucional, aberta a todos os representantes institucionais, axentes de emprego e desenvolvemento local e persoal dos concellos que forman parte do GALP, co fin de poder poñer en valor e avaliar as iniciativas desenvoltas a nivel municipal, vendo o seu impacto no territorio.
Pola tarde, ás 18.00 horas, terá lugar unha mesa dos sectores pesqueiro, económico e social, dirixida a todas as entidades socias do GALP, colectivos e persoas dos diferentes ámbitos.
Xuntanzas en Camariñas e Malpica
E o martes, día 21 de abril, o GALP convocou o Espazo Proxectos, dirixido a todas as persoas solicitantes ou promotoras de proxectos do programa de axudas.
Os encontros terán lugar ás 10.00 horas no espazo Agocho do Bico, de Camariñas, e ás 18.00 horas local La Ratona, de Malpica de Bergantiños.
Dende o GALP insístese en que "a participación é moi importante, de cara a poder axudar a optimizar a xestión do programa, facendo que este se adapte as necesidades do territorio e mellore as condicións socioeconómicas da Costa da Morte".
