Empleo en SantiagoCrujeirasCompos y ObraBersaglieri en el CaminoPisos turísticos
O GALP Costa da Morte activa un proceso participativo para afrontar as necesidades do territorio

O xoves, día 16, celebraranse mesas de análise e propostas en Buño

Xornada de emprendemento no Museo do Mar de Laxe.

Xornada de emprendemento no Museo do Mar de Laxe. / GALP

José Manuel Ramos Lavandeira

Malpica

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Costa da Morte (GALP) inicia un proceso de participación aberto que pretende recoller achegas e valoracións do conxunto de axentes do territorio, a través da realización dunha serie de enquisas e de reunións para presentar os resultados obtidos ate o momento, poder emitir unha valoración e propoñer melloras na estratexia ou a xestión do programa.

Cartel promocional das mesas de análise e proposta do GALP Costa da Morte.

Cartel promocional das mesas de análise e proposta do GALP Costa da Morte. / Cedida

Programou para o xoves, día 16 no Centro de Artesanía e Tradición de Buño (Malpica), mesas sectoriais de análise e proposta dirixidas a todas as persoas, institucións e entidades do territorio. Ás 10.00 horas celebrarase unha mesa institucional, aberta a todos os representantes institucionais, axentes de emprego e desenvolvemento local e persoal dos concellos que forman parte do GALP, co fin de poder poñer en valor e avaliar as iniciativas desenvoltas a nivel municipal, vendo o seu impacto no territorio.

Pola tarde, ás 18.00 horas, terá lugar unha mesa dos sectores pesqueiro, económico e social, dirixida a todas as entidades socias do GALP, colectivos e persoas dos diferentes ámbitos.

Xuntanzas en Camariñas e Malpica

E o martes, día 21 de abril, o GALP convocou o Espazo Proxectos, dirixido a todas as persoas solicitantes ou promotoras de proxectos do programa de axudas.

Os encontros terán lugar ás 10.00 horas no espazo Agocho do Bico, de Camariñas, e ás 18.00 horas local La Ratona, de Malpica de Bergantiños.

Dende o GALP insístese en que "a participación é moi importante, de cara a poder axudar a optimizar a xestión do programa, facendo que este se adapte as necesidades do territorio e mellore as condicións socioeconómicas da Costa da Morte".

