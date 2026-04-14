O_Rubio King Doc Barni, la vaca lechera de Santa Comba que conquistó el título de Gran Campeona de Galicia 2026: "Mi hermano pequeño y yo siempre tuvimos esta ilusión"

O_Rubio King Doc Barni tiene nombre de cantante de reguetón, pero en realidad es una vaca lechera. Y como la de la canción, no es una vaca cualquiera, sino la Gran Campeona de Galicia 2026 del XXXIV Concurso Autonómico da Raza Frisona Fefriga, celebrado en el marco de la feria Moexmu de Muimenta y una de las grandes citas del calendario nacional dentro de los concursos del sector lácteo.

Este animal nació el 15 de septiembre de 2021 en Santa Comba, en concreto en la parroquia de Vilamaior, donde se asienta la Ganadería O Rubio desde hace más de tres décadas, cuando la pusieron en marcha David García y Elisa Marelle. La granja láctea fue creciendo hasta gestionar hoy 500 cabezas, de las que más de 200 están en ordeño. Pero fue hace ocho años cuando empezaron a presentar sus vacas a concursos, ya de la mano de la segunda generación, la de sus hijos Iván e Iker García Marelle, dos verdaderos apasionados del mundo de la pasarela vacuna.

"Yo siempre tuve esta ilusión y mi hermano pequeño también", explica Iván, el mayor de los dos, de 23 años. Justifica así la emoción de recibir un premio como este de Muimenta (Lugo), "uno de los concursos más potentes y que más años lleva celebrándose". De la importancia del momento es testigo su imagen sobre la arena de la Moexmu, ante cientos de personas del público: "Se me escaparon las lágrimas".

Iván recuerda como él y su hermano, de solo 16 años, empezaron en los concursos "desde muy abajo", a menudo cerrando las listas como últimos. "Pero ahora ves el trabajo recompensado", celebra. Y con un plus añadido: "Compartir este premio con mi hermano eso todavía lo mejora, lo multiplica todo por dos".

Es la que más produce: 83 litros al día

Detrás del triunfo de O_Rubio King Doc Barni hay muchas horas de trabajo y mimo. "Durante todo el año, las vacas y terneras de concurso están separadas, tienen una alimentación específica para que no se pasen de peso, se lavan con champús especiales para que tengan la piel fina y brillante...

Este animal en concreto tiene cuatro años. "Fue criada por nosotros, en casa, pero la siempre le vimos algo", admite Iván García, que lleva tres años presentándola a concursos, como ternera y ahora como vaca, categoría en la que ganó.

Eso no impide que sean vacas de producción que se ordeñan a diario, como el resto. De hecho, O_Rubio King Doc Barni también es la campeona de O Rubio en ese aspecto: "Es la vaca que más produce de la granja, unos 83 litros al día".

Iker e Iván García, de 16 y 23 años, de Ganadería O Rubio / Cedida

Iván e Iker, junto a sus padres, llevaron a Muimenta seis vacas y seis crías para el concurso, lo que también le valió a Ganadería O Rubio para hacerse con el premio Mejor Criador de Vacas de Galicia, uno de los más importantes de la feria, en la que ya el pasado año O Rubio había arrancado algún trofeo.

"Estos premios son muy importantes y animan a seguir", asegura Iván García. "Son gasolina para nosotros", el combustible con el que seguir presentándose a certámenes, algo que solo se entiende desde la pasión por las vacas. "Los concursos solo dan gastos y trabajo". Si uno tiene suerte, como en Moexmu, y gana, "quedamos a pre, sin perder dinero". "Pero esto es lo que nos gusta, como a otros les gusta ir a correr un rally".

A Coruña recupera el cetro 18 años después

Siendo la Vaca Gran Campeona de Galicia es más que posible que en Santa Comba reciban alguna oferta por O_Rubio King Doc Barni, pero de arranque "no está a la venta", zanjan en la explotación. La idea es que siga acudiendo a concursos. "Lo que ocurre es que este año no se sabe si en Galicia y España habrá más", porque con la dermatosis parece que seguirán las restricciones.

Representación de A Coruña Finca La Asunción (Touro)

Ganadería Antelo (Zas)

Ganadería Carro (Mesía)

Ganadería Casás (Carballo)

Ganadería O Rubio (Santa Comba)

Ganadería Pistulario (Santa Comba)

Ganadería Queirugueira (Val do Dubra)

Ganadería López Fontela (Aranga)

Así que mientras espera una nueva oportunidad, O_Rubio King Doc Barni seguirá con su vida de estrella de la pasarela. Porque esta vaca de Santa Comba no solo ganó el concurso de Moexmu, sino que devolvió el cetro de Gran Campeona de Galicia para la provincia de A Coruña, que llevaba sin ganar desde que en 2008 lo hiciese un animal de Ortigueira.