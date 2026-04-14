Óscar Puente confirma la creación de una parada de tren en Valga

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado en sus redes sociales la futura construcción de un apeadero de tren en Valga, como avanzó Faro de Vigo (del mismo grupo editorial que EL CORREO GALLEGO) hace unos días. Un proyecto que da cumplimiento a una reivindicación histórica, como reconoce el propio mandatario. Y es que hace muchos años que los vecinos reclaman una parada de la línea convencional que une A Coruña y Vigo.

«Vamos a llevar el tren a Valga», publicaba esta mañana Óscar Puente en su cuenta de X, destacando la apertura del concurso público para contratar la redacción del proyecto y la dirección de la obra por 258.000 euros.

La duración del contrato es de algo más de tres años, así que esta vieja demanda de Valga, que incluso puso de acuerdo a la Corporación, motivó una recogida masiva de firmas y tiene el apoyo de Comisiones Obreras y empresas tan potentes a nivel nacional e internacional como Extrugasa, Exlabesa, Urovesa y ODL, aún tardará en ser una realidad.

Según los pliegos del Ministerio de Transportes, el cronograma es el siguiente. Habrá una primera etapa con un plazo de ejecución de 15 meses en la que el adjudicatario buscará la solución técnica más adecuada para implantar el nuevo apeadero, el cual se enmarca en la línea Vilagarcía de Arousa- bifurcación Angueira, que discurre en paralelo a la línea de Alta Velocidad del Eje Atlántico entre A Coruña y Vigo.

Debe tener en cuenta que el emplazamiento elegido es una zona inundable, está próximo a un espacio protegido de la Rede Natura 2000 y que la inversión máxima de la obra prevista por el Estado es de dos millones de euros, sin IVA, para que el proyecto «sea socialmente beneficioso».

Una vez aprobadas las soluciones propuestas procederá a redactar el proyecto constructivo, concretando las actuaciones necesarias, luego se licitarán las obras y la misma empresa se encargará de la dirección. Esta fase tiene un plazo de dos años.

Se trata, en síntesis, de «adaptar la infraestructura ferroviaria a las necesidades actuales de explotación, incorporando un andén de dimensiones adecuadas», así como «accesos claros y seguros que permitan un uso eficiente y sostenible» de la nueva estación, garantizando en todo momento «la accesibilidad universal y la comodidad del usuario».

Emplazamiento de la futura estación de tren de Valga. / FdV

Al mismo tiempo se intentará aportar soluciones que faciliten la conexión del apeadero con los servicios de transporte ya existentes, «mejorando la movilidad en la zona y asegurando la continuidad del servicio ferroviario durante la ejecución de las obras».

Eso sin perder de vista la «definición de recorridos accesibles, señalética clara y equipamientos adecuados, incorporando criterios de sostenibilidad como la instalación de sistemas de eficiencia energética y materiales duraderos que reduzcan el impacto ambiental».

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Adif señala que esta actuación «responde a una necesidad pública objetiva». Así consta en el Estudio de demanda de la nueva estación de Valga, datado en noviembre de 2023 y que alude a un análisis de movilidad, una evolución de la demanda y un balance socioeconómico positivo que «justifican plenamente la intervención, al permitir mejorar la conectividad, reducir los costes externos por captación de usuarios y atender adecuadamente a la población usuaria mediante infraestructuras ferroviarias seguras y accesibles».