Tentáculo Rock, el cuarteto infantil de Ames que despega en la escena musical: "La gente nos dice que desprendemos energía y caos"

Ames es tierra de roqueros. Los últimos músicos en tirar la puerta para hacerse un hueco en la escena son los jovencísimos miembros de Tentáculo Rock, un cuarteto formado por cuatro amigos de Ames (Carlos Nieto, Leo Figueiras, Lois García y Martiño Ramos), todos ellos de 11 años, con una mentalidad llena de sueños, ganas de aprender y de divertirse haciendo lo que más disfrutan.

El grupo se coronó el pasado domingo como ganador de la categoría infantil del noveno concurso Quero Cantar, impulsado por la Diputación de A Coruña. Un certamen en el que participaron muchos otros chavales con un gran potencial, varios de ellos alumnos de conservatorios que contaron con el apoyo de sus profesores en el escenario, pero eso no impidió que la original puesta en escena de estos niños maianos se llevase la palma. "No me esperaba ganar, había mucho nivel entre la competencia", opina Leo. Por el contrario, Lois se vio confiado: "Lo hicimos bastante bien, nos vi con muchas posibilidades".

Carlos, Leo y Lois se conocieron en 2017 en la escuela unitaria A Igrexa de Ortoño (Ames), donde forjaron una amistad inseparable que los llevó a tener su primer vínculo como músicos en los recreos, tocando con el material que tenían a su alcance. "Recuerdo que Carlos un día dijo: 'vamos a darle un concierto a nuestros amigos'. Cogimos una carretilla de plástico y un par de mazorcas de maíz que había por ahí y nos pusimos a tocar con eso, a inventar canciones sin preocupaciones", explica Leo sobre sus inicios haciendo percusión. Así formaron su primer grupo, TríoR, con el que deleitaron a sus compañeros de colegio y familiares hasta el año 2025, cuando con la llegada de Martiño pasan a consolidar Tentáculo Rock.

Tentáculo Rock presentándose al público en una de sus actuaciones. / Cedida

Los jóvenes tienen semanas ajetreadas, con mañanas para la escuela y tardes dedicadas al fútbol, tenis, atletismo y ajedrez, entre otras disciplinas. Eso sí, el jueves por la tarde es sagrado, pues es el momento en el que se juntan en el local de ensayo de la casa de Carlos para tocar. "Es un local que nos deja usar mi padrino, Benja Seoanes, del grupo Biribirlocke", explica. Martiño y Carlos hacen las funciones de vocalistas y batería, mientras que Lois hace sonar el bajo y Leo puntea la guitarra eléctrica. Todos coinciden en que es un momento especial. "Nos lo pasamos muy bien, esperamos toda la semana a que llegue el jueves", confiesa Lois. Además, los pequeños dedican algún que otro día de la semana a clases para mejorar con sus instrumentos, así como a practicar por su propia cuenta, unos más que otros. "Suelo tocar la guitarra media hora cada día", asegura Leo Figueiras.

Componen sus propios temas

Uno de los aspectos que los hace más especiales como agrupación es que no se dedican a hacer sus versiones de otras canciones, aunque empezaron así, sino que ellos mismos componen los ritmos y las letras de sus temas, una hazaña que sorprende a quienes los descubren. "Son totalmente autónomos nas creacións e interpretacións, non os dirixe ningún adulto, o que consideramos todo un mérito porque son moi noviños", señala el padre de Martiño Ramos, Martín. El último roquero de la banda vive con ilusión esa fase creativa que llevan a cabo: "Me parece muy divertido porque así podemos hablar de los temas que nos interesan".

Los chavales tienen diferentes inspiraciones. Carlos aprendió mucho escuchando a su padrino en Biribirlocke, Leo se declara fanático de Slash, Lois suele escuchar AC/DC e Imagine Dragons y Martiño disfruta de "grupos y bateristas de todo tipo". Sobre esta base y su experiencia juntos, Tentáculo Rock formó un estilo propio que ya triunfa y lo hace merecedor de los halagos de sus compañeros de colegio, amigos, familiares y vecinos. "La gente nos dice que desprendemos alegría y caos", dice Lois, "que somos muy pegadizos", añade Carlos.

Nervios al salir al escenario

En cuanto al momento de salir al escenario y mostrarse frente al público, cada integrante afronta los nervios a su manera. Por un lado, Carlos y Lois defienden que el comienzo y los momentos previos de los conciertos siempre son inquietantes, pero una vez que todo comienza ya se sienten cómodos. En cambio, Martiño afirma que ya está curado de espanto: "Hace unos días tuvimos una actuación en Negreira en la que sentí muchos nervios, pero el pasado domingo en Coruña solo sentí diversión".

Hechos para la música, también tienen opiniones dispares sobre si les gustaría desarrollar una vida dedicada a este arte. Martiño y Carlos declaran que les encantaría ser músicos, mientras que Lois considera que aún es muy pronto para pensar en ello y Leo tira por otro lado: "Desde pequeño siempre me han gustado mucho los aviones y he querido ser piloto". Con todo, coinciden en que nada les haría más felices que seguir progresando en este proyecto compartido, lo que provoca la emoción de sus padres. "Teñen moita creatividade e ensaiar xuntos é unha motivación para os catro. Fan un moi bo equipo", constata el padre de Martiño.

Por otra parte, la madre de Lois, María, ensalza la capacidad del grupo para aprender y su unión inquebrantable: "Lo que más nos gusta a los padres es que son los mismos de siempre. Además, deciden invertir su tiempo haciendo música y evolucionando sin venir de padres músicos".

Este es solo el comienzo de Tentáculo Rock, una banda de niños humildes, amables y creativos con un enorme potencial por delante. Unos artistas que consideran importante poner en relevancia el apoyo que han recibido para seguir haciendo lo que más les gusta. "Queremos mandar un agradecimiento a todos los familiares y amigos que nos vinieron a ver al Quero Cantar y a anteriores conciertos. Nos ayudan mucho para que las cosas vayan bien en el escenario", manifiesta Martiño en nombre de todos.