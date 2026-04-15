Iria Collazo Castro gana el Premio Manuel García Barros con su novela de amor y desamor 'Espera'

La escritora y profesora Iria Collazo Castrose acaba de proclamar ganadora del Premio Manuel García Barros, que convoca el Concello da Estrada, con su novela 'Espera', una pieza literaria de amor y desamor que será publicada por Editorial Galaxia en el mes de junio, coincidiendo con el acto de entrega del prestigioso galardón que lleva el nombre de Ken Keirades, y que está reconocido con 9.000 euros.

El jurado de la 37 edición del Manuel García Barros estuvo formado por Ánxela Rodríguez Rodríguez, Laura Paz Fentanes, Marcos Sánchez Calveiro, Armando Requeixo Cuba y Carlos Loureiro Rodríguez, ejerciendo este último como secretario. El equipo se encargó de valorar las 19 novelas que se presentaron a esta edición y adoptaron su resolución por unanimidad, reconociendo que la obra que resultó ser de la autoría de Iria Collazo (natural de Barro pero afincada en Moaña) tuvo una digna competidora en la terna final.

Amor y desamor

El jurado destacó “su capacidad para sumergirnos en una poderosa historia de amor y desamor entre dos autores que se encuentran en la escritura y se alejan en la vida”. Señalan también que está narrada “con la fuerza de los sentimientos encontrados”. “Las pulsiones emotivas nos llevan de la mano por un carrusel de alegrías, tristezas, encuentros y desencuentros que dibujan un complejo mundo de relaciones interpersonales en el que nadie sale indemne”, sostienen.

Citas literarias

Escrita con gran profusión de citas literarias que dialogan con la historia de amor que sostiene la novela, esta narración “destaca por el fino pulido de los periodos, la admirable contención expresiva y el esmaltado de prosa poética que cincela esas páginas, conduciéndonos en una espiral de emociones hasta un final climático que cierra la novela luminosamente”. Conocido el fallo, la concejala de Cultura, Lucía Seoane, fue la encargada de llamar a Iria Collazo para comunicarle la concesión del premio, que acogió con profunda sorpresa y alegría.