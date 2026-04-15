MALESTAR
A Laracha alza a voz: veciños e políticos unidos contra a planta de biogás de Soandres
Manifestaron o seu rexeitamento ao proxecto nunha concentración á que se sumaron o BNG e Adega
Ducias de veciños e veciñas da parroquia de Soandres, na Laracha, concentráronse para amosar o seu rexeitamento á implantación dunha planta de biogás no lugar de Vista Alegre. Ao acto de protesta sumáronse representantes do BNG e de Adega.
Os asistentes amosaron as súas inquedanzas e preocupacións polo proxecto, que tamén foi rexeitado, de forma unánime, por todos os grupos da Corporación municipal da Laracha.
Na xuntanza informouse sobre os trámites que están en proceso para a instalación da planta e os efectos medioambientais negativos para a contorna da zona. "A fábrica de biogás sería implantada ao carón do río Anllóns e preto do lugar onde existen vivendas de veciños e veciñas de Soandres", afirman.
Demanda dunha regulación
A portavoz municipal do BNG, Carolina Castiñeiras, alégrase de que toda a Corporación estea de acordo en dicir non á planta, "mais agora agardamos que todos os partidos políticos manteñan a coherencia na súa postura e voten no Parlamento galego o mesmo: a favor dunha regulación que protexa á veciñanza deste tipo de instalacións contaminantes e en contra do espolio da nosa terra por parte de empresas foráneas".
- Encuentran el cadáver de un hombre encadenado y sumergido en aguas del puerto de Ribeira
- El vacuno de carne alcanza precios históricos en Galicia: un ternero que valía 830 euros tras la pandemia se paga hoy a 1.850
- ¿Qué se sabe del cadáver encadenado en el puerto de Ribeira? La Policía investiga si Amador Mos Orellán fue asesinado o se suicidó
- La casa de la Ribeira Sacra donde rodó Mario Casas se puede alquilar desde 280 euros
- Encuentran de madrugada el cadáver de una persona en el puerto de Ribeira
- Galicia quiere convertirse en el gran plató de las películas y series que se rueden en España
- O_Rubio King Doc Barni, la vaca lechera de Santa Comba que conquistó el título de Gran Campeona de Galicia 2026: 'Mi hermano pequeño y yo siempre tuvimos esta ilusión
- Alumnado del Xelmírez II recogerá esta semana su premio tras triunfar en Enreguéifate