MALESTAR

A Laracha alza a voz: veciños e políticos unidos contra a planta de biogás de Soandres

Manifestaron o seu rexeitamento ao proxecto nunha concentración á que se sumaron o BNG e Adega

Concentración veciñal en Soandres en contra da planta de biogás.

Concentración veciñal en Soandres en contra da planta de biogás. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

Ducias de veciños e veciñas da parroquia de Soandres, na Laracha, concentráronse para amosar o seu rexeitamento á implantación dunha planta de biogás no lugar de Vista Alegre. Ao acto de protesta sumáronse representantes do BNG e de Adega.

Os asistentes amosaron as súas inquedanzas e preocupacións polo proxecto, que tamén foi rexeitado, de forma unánime, por todos os grupos da Corporación municipal da Laracha.

Un momento da xuntanza veciñal en Soandres.

Un momento da xuntanza veciñal en Soandres. / Cedida

Na xuntanza informouse sobre os trámites que están en proceso para a instalación da planta e os efectos medioambientais negativos para a contorna da zona. "A fábrica de biogás sería implantada ao carón do río Anllóns e preto do lugar onde existen vivendas de veciños e veciñas de Soandres", afirman.

Demanda dunha regulación

A portavoz municipal do BNG, Carolina Castiñeiras, alégrase de que toda a Corporación estea de acordo en dicir non á planta, "mais agora agardamos que todos os partidos políticos manteñan a coherencia na súa postura e voten no Parlamento galego o mesmo: a favor dunha regulación que protexa á veciñanza deste tipo de instalacións contaminantes e en contra do espolio da nosa terra por parte de empresas foráneas".

