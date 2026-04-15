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CENTENARIOS DA LARACHA

Marcelino Sánchez celebra os 101 anos con saúde, lucidez e o cariño dos seus en Caión

O alcalde fíxolle entrega dunha placa conmemorativa en nome do Concello

Marcelino, co alcalde, dous edís e os seus familiares celebrando os 101 anos.

Marcelino, co alcalde, dous edís e os seus familiares celebrando os 101 anos. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

O larachés Marcelino Sánchez Blanco cumpriu 101 anos de idade. Natural do lugar de Rebordelos (Carballo) e carpinteiro de profesión, emigrou a Suíza nos anos 60, etapa na que foi construíndo a súa vivenda na Pedreira, parroquia de Caión, onde reside desde 1969 xunto á súa muller Magdalena.

Acompañado por boa parte da familia, Marcelino celebrou o aniversario en moi bo estado de saúde, destacando pola súa lucidez e vitalidade.

O alcalde, José Manuel López Varela, e os edís Rocío López e Alberto Blanco, trasladáronse ata o seu domicilio para felicitalo persoalmente, facéndolle entrega dunha placa conmemorativa en nome do Concello.

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Trece centenarios

Na actualidade, no termo municipal hai empadroadas trece persoas que superan os cen anos de vida, dez mulleres e tres homes. Marcelino é o segundo varón máis veterano entre os residentes no concello.

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