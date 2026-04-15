POLÉMICA
O BNG denuncia unha "ocultación de seis horas" na activación da emerxencia pola rotura da balsa de Monte Neme
O deputado Oscar Insua di que "fallou a coordinación e a dirección política"
O deputado do BNG, Oscar Insua, denunciou no Parlamento unha "xestión gravemente neglixente" por parte do goberno da Xunta na activación dos recursos de emerxencia trala rotura dunha balsa de auga na antiga mina de Monte Neme, nos concellos de Malpica e Carballo, o pasado 31 de xaneiro.
Criticou que, a pesar de que unha particular avisou ao 112 ás 3.09 horas sobre unha avalancha de lodo, pedras e árbores a escasos 100 metros de vivendas en Aviño (Malpica), o dispositivo de emerxencia non se activou ata as 9.30, "seis horas despois".
Solicitude por escrito
Asegura que así o recoñeceu a propia Xunta "despois de tres meses, cando o solicitamos por escrito" e pregúntase "A quen quixeron protexer? Por que agardaron a que o pedise eu para recoñecer a realidade?".
Oscar Ínsua tamén acusou a Dirección Xeral de Emerxencias de "pasarlle o balón" aos servizos de emerxencia "para evitar asumir responsabilidades políticas" e reprochou que o Goberno galego "tentase desviar a atención culpando á Garda Civil de Tráfico da Coruña e ao GES de Ponteceso pola falta de actuación inmediata, cando foi o 112 o que recibiu a chamada e non activou os protocolos".
Lembrou que a avalancha cruzou a estrada entre Leiloio e Maíndo, impedindo o paso de vehículos, e que foron os alcaldes de Malpica e Carballo, xunto coa Policía Local e Protección Civil, "os que asumiron as primeiras medidas ante a ausencia de resposta institucional".
- Encuentran el cadáver de un hombre encadenado y sumergido en aguas del puerto de Ribeira
- El vacuno de carne alcanza precios históricos en Galicia: un ternero que valía 830 euros tras la pandemia se paga hoy a 1.850
- ¿Qué se sabe del cadáver encadenado en el puerto de Ribeira? La Policía investiga si Amador Mos Orellán fue asesinado o se suicidó
- La casa de la Ribeira Sacra donde rodó Mario Casas se puede alquilar desde 280 euros
- Encuentran de madrugada el cadáver de una persona en el puerto de Ribeira
- Galicia quiere convertirse en el gran plató de las películas y series que se rueden en España
- Galicia sumará una tercera salida hacia la Meseta por autovía: aprobado el proyecto del primer tramo de la A-76 en El Bierzo
- O_Rubio King Doc Barni, la vaca lechera de Santa Comba que conquistó el título de Gran Campeona de Galicia 2026: 'Mi hermano pequeño y yo siempre tuvimos esta ilusión