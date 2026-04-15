POLÉMICA

O BNG denuncia unha "ocultación de seis horas" na activación da emerxencia pola rotura da balsa de Monte Neme

O deputado Oscar Insua di que "fallou a coordinación e a dirección política"

A rotura da balsa provocou unha avalancha de pedras e lodo. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

O deputado do BNG, Oscar Insua, denunciou no Parlamento unha "xestión gravemente neglixente" por parte do goberno da Xunta na activación dos recursos de emerxencia trala rotura dunha balsa de auga na antiga mina de Monte Neme, nos concellos de Malpica e Carballo, o pasado 31 de xaneiro.

Criticou que, a pesar de que unha particular avisou ao 112 ás 3.09 horas sobre unha avalancha de lodo, pedras e árbores a escasos 100 metros de vivendas en Aviño (Malpica), o dispositivo de emerxencia non se activou ata as 9.30, "seis horas despois".

Solicitude por escrito

Asegura que así o recoñeceu a propia Xunta "despois de tres meses, cando o solicitamos por escrito" e pregúntase "A quen quixeron protexer? Por que agardaron a que o pedise eu para recoñecer a realidade?".

Oscar Ínsua tamén acusou a Dirección Xeral de Emerxencias de "pasarlle o balón" aos servizos de emerxencia "para evitar asumir responsabilidades políticas" e reprochou que o Goberno galego "tentase desviar a atención culpando á Garda Civil de Tráfico da Coruña e ao GES de Ponteceso pola falta de actuación inmediata, cando foi o 112 o que recibiu a chamada e non activou os protocolos".

Lembrou que a avalancha cruzou a estrada entre Leiloio e Maíndo, impedindo o paso de vehículos, e que foron os alcaldes de Malpica e Carballo, xunto coa Policía Local e Protección Civil, "os que asumiron as primeiras medidas ante a ausencia de resposta institucional".

