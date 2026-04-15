Puntos Limpios... y basura en las cunetas: alarma en seis concellos por los vertederos de escombros y voluminosos

Ni la existencia de un Punto Limpio en la zona ni el servicio de recogia puerta a puerta. Algunos incívicos prefieren no perder el tiempo a la hora de desprenderse de todo tipo de residuos en la vía pública.

Electrodomésticos, ruedas, muebles, escombros de obras... Casi de todo. En cunetas y en aceras. Y en muchos casos, para colmo, entre contenedores.

Seis concellos del cinturón de Santiago han dado la voz de alarma en las últimas semanas sobre este tipo de prácticas. Algunos, además, como el de Fisterra, van más allá del reproche y han activado una investigación para dar con los responsables... que a la vez son insultantemente irresponsables.

El Concello de A Baña divulgó en su Facebook un video en el que se puede ver la "preocupante" cantidad de basura esparcida por el área recreativa de Chans: envoltorios, botellas, plásticos y otros residuos.

"Queremos hacer un llamamiento a la responsabilidad y al civismo; mantener limpios nuestros espacios públicos no es solo una cuestión estética, sino también de salud, seguridad y respeto por el medio ambiente. Recordamos que existen papeleras y contenedores en esa zona para depositar los residuos correctamente", se indica en la publicación del Concello.

Lo mismo hizo el Concello de Fisterra, publicando imágenes de neveras, colchones, sillas, escombros de obra, muebles, un tendedro y hasta un inodoro depositados junto a los contenedores en varios puntos del municipio.

"Queremos manifestar nuestro rechazo firme ante los vertidos incontrolados, el uso indebido de los contenedores y el abandono de residuos en distintos puntos del municipio. Estas conductas son inaceptables y suponen un grave perjuicio para el entorno, para los vecinos y para la imagen del concello. No podemos permitir la degradación de nuestro entorno. Recordamos que este tipo de actuaciones pueden ser objeto de sanción conforme a la normativa vigente", indica.

La Policía Local está realizando trabajos de investigación a través de las cámaras existentes en el municipio para tratar de identificar a los responsables de estos hechos.

Los agentes solicitan la colaboración ciudadana y piden que, ante cualquier comportamiento similar, se contacte con la Policía Local llamando al 650 373 916.

Colchones junto a unos contenedores en Fisterra. / Cedida

También el Concello de Padrón denunciaba hace unos días con varias fotos que "en las últimas semanas se viene repitiendo una situación que nos preocupa en el punto de recogida de residuos de Iria Flavia". Se trata del depósito de residuos voluminosos en un espacio destinado únicamente a la basura doméstica habitual.

"Este uso inadecuado dificulta el trabajo del servicio de recogida y afecta a la limpieza e imagen del entorno", indica.

"Los contenedores de estos puntos están pensados para residuos comunes del hogar. Para desprenderse de muebles, electrodomésticos u outros objetos voluminosos es necesario contactar con el Punto Limpio en el 900 102 041 y solicitar la recogida en los días establecidos", añade el Concello, que hace un llamamiento "a la responsabilidad y al civismo para evitar que esta situación se repita".

Material procedente de una obra, en la vía pública, en Iria Flavia, en Padrón. / Cedida

Igual de preocupantes son las imágenes publicadas por el Concello de Rois en su Facebook. En este caso, corresponden al lugar de Ribasar, donde fue eliminado un vertido ilegal entre contenedores. Igualmente, recuerda que estas prácticas son inaceptables y recuerda que "hai alternativas y servicios gratuitos habilitados para hacer las cosas bien".

Vertedro incontrolado en Ribasar, en Rois. / Cedida

La misma problemática denunciaba hace unos días el Concello de Boiro en su Facebook con unas fotos de colchones y sofás abandonados entre colectores. "Imágenes como estas se repiten a diario en distintos puntos del municipio. El Concello cuenta con un Punto Limpio a disposición de los vecinos situado en el polígono de Espiñeira y que presta servicio de martes a sábado en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Además, cuenta con un servicio de recogida puerta a puerta mediante solicitud previa, que se puede hacer llamadno al 981 838 908", indicaba.

Imágenes de colchones, sofás y electrodomésticos abandonados entre contenedores en Boiro. / Cedida

En Vimianzo el Concello acompañaba también varias fotos de ruedas, escombros y electrodomésticos con el siguiente comentario: "Tira residuos fuera de los contenedores o dejarlos en las calles o espacios verdes es un acto que nos afecta a todos y todas. No solo daña la imagen de nuestro municipio, sino que perjudica la convivencia y el bienestar general". Además, recordaba que existe un Punto Limpio operativo los jueves de 09.00 a 13.00 y de 15.00 a 19.00 horas y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Electrodomésticos en una cuneta de Vimianzo. / Cedida

Y en Teo, era una particular la que, a través de un grupo de Facebook, aportaba fotos de tubos de plástico tirados en una cuneta en la zona de Cornide.

Noticias relacionadas

Tubos tirados en una cuneta de Cornide, en Teo. / Cedida

Y es que, al parecer, ni las campañas de concienciación, ni los servicios municipales para el depósito y recogida de voluminosos parecen ser mecanismos suficientes para combatir este tipo de conductas incívicas que sufrimos todos y, sobre todo, el medio ambiente.