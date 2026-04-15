El alcalde de Padrón pide perdón por el asesinato del luchador antifranquista 'Barbarroxa' en el Día da Memoria Democrática

Padrón acaba de rendir homenaje a Manuel Agrasar Cajaraville, 'Barbarroxa', un luchador contra los totalitarismos asesinado durante la dictadura franquista, en la celebración del III Día da Memoria Democrática Padronesa. Al acto, encabezado por el regidor padronés, se sumaron sus homólogos de Pontecesures y Dodro. Barbarroxa, marinero voluntario, integó la V Agrupación do Exército Guerrilleiro de Galicia liderada por Benigno Andrade Foucellas, y fue asesinado en Luou, Teo.

Valores democráticos

Así, el mandatario Anxo Arca definió a Manuel Agrasar como “un home que se erixiu en defensa dos valores democráticos da República con valor. Un home que afrontou unha vida difícil nun contexto represivo extraordinario”. Y añadía que “como alcalde, como representante dunha administración pública deste Estado que durante 40 anos viviu baixo o xugo da ditadura franquista, quero pedir perdón en nome do Concello de Padrón, en nome das institucións públicas que compoñen este Estado, polo sufrimento causado a Manuel Agrasar e á súa familia. Un perdón que chega tarde. Moi tarde. Pero que non por iso deixa de ser necesario”, afirmó Anxo Arca en presencia de familiares de Barbarroxa durante el acto celebrado este 14 de abril en el auditorio municipal.

Consolidación

El regidor aseguró que el Día de la Memoria Democrática “consolídase porque Padrón necesitaba espazos para deixar constancia de aquilo que durante moitas décadas permaneceu silenciado polo medo”. En el tributo también intervino Lucía Santiago Sanmiguel, investigadora del Grupo Histagra USC y responsable de rescatar la historia de Barbarroxa.

El alcalde entregó una placa conmemorativa a familiares de Manuel Agrasar Cajaraville, y también se sumaron representantes de la Comisión por la Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza. La música tuvo una presencia destacada en el acto, al interpretar Fernando Briones y David Ferreiro a la guitarra piezas icónicas como 'Para la libertad' de Joan Manuel Serrat, 'Al alba', de Luis Eduardo Aute, o 'Libertad sin ira', de Jarcha.