La vaca récord de Galicia que cuesta tanto como un Mercedes de segunda mano: "Nunca pagué 8.000 euros por ningún animal"
Ganados Rielo de Lalín adquirió el ejemplar, criado en Arzúa y de unos 700 kilos canal, para la lucense Cárnicas Nay
Si uno le pregunta a la inteligencia artificial qué se puede hacer con 8.000 euros, las respuestas son tan variadas como comprar un Mercedes CLK de segunda mano, reformar un piso, crear un pequeño estudio de producción musical o invertir en criptomonedas. Pero Alberto Rielo decidió invertirlos en una vaca, que al ritmo que va este 2026 ya puede considerarse un mercado de lujo.
"Yo nunca pagué tanto por ningún animal", admite este dezado propietario de Ganados Rielo, de Lalín. Y no miente, porque la vaca que adquirió este martes se convirtió en la más cara de la historia de la Central Agropecuaria de Galicia Abanca de Silleda. Nunca antes se habían pagado más de 8.000 euros por una vaca; en concreto, 8.227 euros.
Estas cifras astronómicas suelen vincularse a los bueyes. De hecho, el 8 de octubre de 2024 se llegaron a pagar 10.489 euros por uno de raza mestiza, igual que hace unas semanas, cuando se vendió otro por más de 10.000 de Val do Dubra. Pero en el caso de las vacas, más de 8.000 euros es una cantidad excepcional.
"Son animales excepcionales"
Según Alberto Rielo, el animal merece esa cifra. "Es una vaca muy buena, muy gorda ya desde joven", asegura el tratante, que a falta de confirmación calcula que pesará entre 650 y 700 kilos canal.
Carne de premium criada en Arzúa y con algo más de cinco años de edad, ya que la vaca nació en 2020. "Estos animales tan buenos son difíciles de localizar", explica el comprador, que admite que aunque no tenía un encargo concreto de clientes para él, se trata de ejemplares que tienen la salida asegurada. "Tienen salida porque son excepcionales", ya que aunque la semana que viene quisera comprar otro, "no lo habrá". Y quizás tampoco se repita la ocasión en meses o en todo un año. Por eso, Ganados Rielo no dejó escapar esta vaca, que va rumbo a Cárnicas Nay, de Monforte de Lemos (Lugo).
Silleda, de récord en récord
El precio récord por la vaca hay que enmarcarlo en el actual contexto en el que toda la ternera está disparada. La caída de productores, la dificultad para importar animales por la dermatosis y la demanda de la carne gallega en mercados nacionales e internacionales tensiona el mercado hasta límites nunca vistos. Si a esta tormenta perfecta se suma que Silleda se rige por el sistema de subasta, que siempre encarece el precio entre pujadores, se entiende que una vaca valga más de 8.000 euros.
"El precio del vacuno mayor se duplicó directamente", concreta Rielo. "Si antes se pagaban 7 euros el kilo, ahora pagas 12, 13 o 14 euros", mientras que en la ternera más de lo mismo: "En diez años pasamos de 5 euros el kilo en canal a valer hoy 10".
El récord de Silleda en el caso de las vacas estaba en 7.798 euros, pagados en octubre del año pasado. Ahora, la vaca de Arzúa ostenta el nuevo título, en un recinto donde por tercera semana consecutiva la Central Agropecuaria registró el mayor precio medio de este mercado en la categoría de vacuno mayor, con 2.628 euros.
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