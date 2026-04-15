A xoven parella de Cee que brilla en España: Raúl e Serena, subcampións nacionais de Bailes Standard

Graciela Toba, directora de Arte e Movemento: "Superan todas as expectativas e obxectivos que se marcan"

Raúl e Serena cos títulos de subcampións de España en Baile Standard. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

A parella ceense formada por Raúl Romero, de 14 anos, e Serena Díaz, de 12, integrantes do Club Arte e Movemento, son os brillantes subcampions de España de Bailes Standard na categoría Junior 2. O ano pasado xa acadaran tamén os subcampionatos de España nas categorías Xuvenil 1 (10 e 11 anos), e Junior 1 (12 e 13 anos).

Graciela Toba, centro, con Raúl e Serena, á dereita, e Andres e Laura, á esquerda. / Cedida

Graciela Toba, directora de Arte e Movemento, asegura que "os bailes Standard son unha especialidade moi difícil que inclúe cinco modalidades: vals lento, tango, vals vienés, slow fox e quick step".

Esta xoven parella, "supera tódalas espectativas e obxectivos que se marcan nas tres especialidades que practican, e xa teñen un palmarés incríble a pesares da súa curta idade", subliña Graciela. Raúl e Serena formaron parella en 2019, participando no seu primeiro Campionato de España en 2021.

Disciplina, traballo e talento

A directora de Arte e Movemento, asegura que "isto só se consegue con moita disciplina e traballo, ademais do talento necesario". Así, engade, "mentres moitos dos nenos da súa idade gozaban do descanso de Semana Santa, tan merecido despois dos exames do segundo trimestre, eles compatibilizaban 4 ou 5 horas de entreno diario co estudo".

Ademais, participaron nunha proba do mundial da WDSF (World Dance Sport Federation), "na que lograron o bronce, sendo a parella española mellor clasificada, o cal supón todo un logro internacional para eles", subliña Graciela Toba.

Outros éxitos de Arte e Movemento

Pola súa banda, a parella formada por Andrés e Laura (23 e 20 anos), de Camariñas e Cee, acadou o posto 11 no Campionato de España Standard na categoria absoluta, sendo a primeira vez que participaban nesta proba.

Integrantes do Club de Arte e Movemento no último campionato. / Cedida

A lista de triunfos completárona Alba Mourelle (18 anos) de Zas, que se proclamou campiona galega Solo Standard Adulto; Ashley Sánchez (17 anos), de Cee, campiona galega Solo Standard Youth; Paula García (13 anos), de Cee, campiona galega Solo Standard Junior; Andrés e Laura (23 e 20 anos), de Camariñas e Cee, subcampions galegos Standard de parellas adultas; Naiara Carreira (18 anos), de Cee, subcampiona galega Solo Standard Adulto; e Emma González (11 anos), de Cee, quen acadou o bronce no Campionato Galego Solo Standard Junior 1.

Tracking Pixel Contents