La Xunta apoya el relevo generacional en el campo gallego con ayudas: más de 5.000 jóvenes incorporados desde 2009
La Xunta ha destinado 53 millones en subvenciones en la última convocatoria para sumar jóvenes al campo, y benefició a casi 6.000 explotaciones
En su visita a Melide, la conselleira de Medio Rural aplaudió el trabajo de la joven ganadera e influencer Lucía Casal, cotitular de una granja allí
La conselleira del Medio Rural, María José Gómez, destaca que la Xunta ha apoyado con ayudas el relevo generacional, incorporando al campo y sector agropecuario a más de 5.000 jóvenes desde 2009 a través de las subvenciones para su orientación laboral y planes de mejora de casi 6.000 explotaciones.
Así lo destacaba en su visita a la ganadería Casal-Vázquez, situada en Melide, y en la que estuvo acompañada por el director xeral de Gandeiría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros. En esta línea, la conselleira hizo hincapié en el presupuesto de la última convocatoria de estas subvenciones, que alcanza los 53 millones de euros y que representa la mayor dotación de estas aportaciones desde el año 2018. Además, confirmó el citado dato sobre los más de 5.000 jóvenes que hicieron del campo gallego su medio de vida, gracias a una medida que, solo en el período 2016-2024, supuso una inyección económica en el rural de unos 369 millones de euros, beneficiando a más de 5.800 explotaciones.
Conocida divulgadora
Sobre la ganadería visitada este miércoles, la conselleira quiso agradecer a su cotitular de la granja, Lucía Casal, su trabajo "como muller, como gandeira e como influencer", ya que esta chica, que recibió ayuda para su incorporación, no solo gestiona la granja, sino que también comparte en redes sociales su experiencia. Una labor de difusión y de divulgación que Gómez calificó como "fundamental para animar a outras mozas e mozos" a continuación su ejemplo.
Cuarenta reses
Del mismo modo, la titular de Medio Rural subrayó que esta explotación recibió también aportaciones para mejorar sus instalaciones, un proceso en el que sigue avanzando para consolidar su actividad, centrada en el vacuno de carne en extensivo con más de 40 bovinos e inscrita en Ternera Gallega. Esta orientación productiva, según señaló Gómez, es clave para ordenar y gestionar el territorio con un enfoque sustentable.
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