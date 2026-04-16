O Son degusta una de las carnes de vaca más caras de la historia de Galicia
O Asador do Hórreo inauguró este mediodía sus jornadas gastronómicas dedicadas al manjar
Fue vendida en octubre por 7.798 euros en la Central Agropecuaria de Silleda
O Asador do Hórreo de O Porto do Son comenzó ayer sus jornadas gastronómicas dedicadas a degustar la segunda carne de vaca más cara de la historia de Galicia, vendida el pasado octubre por 7.798 euros en la Central Agropecuaria de Silleda a Frigoríficos Bandeira y posteriormente a ladistribuidora cárnica Discarlux.
«Esta es una vaca de raza mestiza nacida en 2021 y criada en una ganadería de Boimorto que registró un peso de 570 kilogramos», comenta José Portas, uno de los fundadores de Discarlux. Este producto tan exclusivo terminó en O Son gracias por el deseo de Sergio Creo, jefe de cocina y propietario de O Asador do Hórreo. «Esta vaca aglutina un conjunto de factores que no se ve todos los días. Tiene una infiltración de grasa, textura y tamaño únicos», señala.
El chef hace hincapié en el cuidado con el que debe cocinar la pieza para sacar todo su potencial tras una maduración de 90 días. «Es importante que coja temperatura interior, ya que cuanto menos tiempo esté en parrilla, mejor. El proceso para temperarlas es lo más importante. Desde que sale de la cámara hasta que se cocina deben pasar unas tres o cuatro horas, así sufre lo mínimo».
Para el cocinero, el poder trabajar con unos lomos tan exclusivos «es un honor, ya que hay muchísimo trabajo detrás». En este aspecto coincide con José Portas, quien considera que el formato de cría gallego «es único y tiene mucha historia». Además, pone en relevancia «la valentía de Sergio Creo por poner en valor de esta manera el producto de Galicia».
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