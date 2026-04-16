Confirmada a base permanente de Vixilancia Aduaneira en Cee e a continuidade da de Muros

Satisfacción unánime de todos os grupos políticos ante o anuncio do Goberno

Portos habilitará pantaláns no peirao de Brens para acoller as novas embarcacións. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

A confirmación da creación dunha base permanente do Servizo de Vixilancia Aduaneira en Cee foi acollida con satisfacción por todos os grupos políticos.

Dende o PP, a deputada camariñana, Paula Mouzo, amosou a súa satisfacción "pola rectificación do Goberno de España ao decidir manter a base de Vixilancia Aduaneira de Muros, compatibilizándoa coa posta en marcha dunha nova en Cee, unha decisión que responde a unha demanda que o propio PP liderou nas distintas institucións".

Unidade, firmeza e compromiso

Asegura que esta rectificación evidencia que "cando hai unidade, firmeza e compromiso na defensa dos intereses de Galicia, conséguense resultados". Así mesmo, considera que esta decisión "supón un paso positivo para reforzar a seguridade marítima e a loita contra o narcotrafico na costa galega".

O deputado do BNG Oscar Insua, manifestou tamén que "estamos moi satisfeitos co conseguido. Non foi sen tempo, pero a espera pagou a pena. Por fin, o Goberno do Estado cumpre cunha demanda histórica da nosa comarca". Lembrou que foi o seu grupo quen presentou nesta lexislatura as primeiras iniciativas no Parlamento, ademais de canalizar a demanda no Congreso en Madrid.

Feitos fronte a promesas

Pola súa banda, o coordinador comarcal do PSdeG-PSOE Costa Atlántica, Jorge Domínguez, cualifica o anuncio do Goberno como "unha demostración clara de que existe un Executivo comprometido con Galicia e coa Costa da Morte, que cumpre con feitos fronte a anos de promesas baleiras".

Subliñou o papel do municipalismo socialista no impulso do proxecto e o labor da alcaldesa de Cee, Margot Lamela, sinalando que "foi clave para que este proxecto saíse adiante e comece a dar resultados".

Colaboración de Portos e Axencia Tributaria

Por outra banda, o presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, mantivo unha reunión co delegado especial da Axencia Tributaria (AEAT) en Galicia, Miguel Cárcaba para abordar a solicitude da administración estatal relativa ao funcionamento de bases de vixilancia aduaneira nos portos de Muros e Brens-Cee.

No encontro, o delegado especial da Axencia Tributaria ratificou a vontade de manter a actividade na base que actualmente utiliza o Servizo de Vixilancia Aduaneira no porto de Muros. Así mesmo crearase unha nova no porto de Brens (Cee) co obxectivo de reforzar os medios materiais do servizo en Galicia.

Noticias relacionadas y más

O presidente de Portos afirmou que o ente público tramitará os permisos necesarios para facilitar a continuidade da base activa en Muros e a creación da de Brens para novas embarcacións. A nova base de Brens, incluirá tamén un novo pantalán para embarcacións que darán servizo tanto en alta mar como nas rías.

  1. Galicia sumará una tercera salida hacia la Meseta por autovía: aprobado el proyecto del primer tramo de la A-76 en El Bierzo
  2. La compostelana Urovesa suministrará 12 vehículos Vamtac aerolanzables al Ejército para reforzar su capacidad operativa
  3. ¿Qué se sabe del cadáver encadenado en el puerto de Ribeira? La Policía investiga si Amador Mos Orellán fue asesinado o se suicidó
  4. Un escritor gallego hace historia al ganar uno de los galardones de relatos más prestigiosos del mundo
  5. Santiago estrena un 'take away' de cocina palestina que ya arrasa en sus primeros días
  6. Una vecina de Figueiras relata el temor ante los robos: 'Tengo dos hijos que ya empezaban a quedarse solos en casa, pero ahora tienen miedo
  7. El vacuno de carne alcanza precios históricos en Galicia: un ternero que valía 830 euros tras la pandemia se paga hoy a 1.850
  8. Juan Díaz Villoslada asume este miércoles la gerencia de la Universidade de Santiago

¿Buscas coche?: Ourense acoge este fin de semana un outlet con más 400 vehículos con ofertas especiales

¿Buscas coche?: Ourense acoge este fin de semana un outlet con más 400 vehículos con ofertas especiales

Trescientos futuros médicos celebran con una 'guardia' festiva su graduación en Santiago

Trescientos futuros médicos celebran con una 'guardia' festiva su graduación en Santiago

Trescientos alumnos de Medicina de la USC se gradúan con Victoria Sampayo y Andrés Soto como padrinos de la promoción

Trescientos alumnos de Medicina de la USC se gradúan con Victoria Sampayo y Andrés Soto como padrinos de la promoción

Lousame transforma Camboño mellorando accesibilidade, servizos e a integración paisaxística

Lousame transforma Camboño mellorando accesibilidade, servizos e a integración paisaxística

Epi: “Ourense ha sido el único equipo que nos ha ganado desde octubre”

Epi: “Ourense ha sido el único equipo que nos ha ganado desde octubre”

‘Icónica Madrid. Una ciudad de cuento’ reúne en Serrería Belga a 14 ilustradores en torno a los iconos de la capital

‘Icónica Madrid. Una ciudad de cuento’ reúne en Serrería Belga a 14 ilustradores en torno a los iconos de la capital
