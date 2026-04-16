Educación confirma que tramita ya la instalación de vinilos en el IES de Brión para evitar los golpes de calor

El alcalde de Brión mantuvo un contacto informal con el director territorial de Educación en A Coruña, Santiago Freire, la pasada semana en el que el responsable autonómico le comunicó que se está tramitando el expediente para contratar la instalación de vinilos que atenúen el calor en las aulas del IES de Brión. De esta forma, se atenderán las demandas de la comunidad educativa brionesa, que aseguraba que en primavera y verano se alcanzaban altas temperaturas, con indisposiciones incluidas entre el alumnado.

El regidor Pablo Lago también confirmaba que no se dio traslado al centro de esta toma de contacto a la espera de que desde Educación determinaran las fechas concretas en las que se procedería a la instalación de los vinilos.

Respaldo

En este sentido, la portavoz del Grupo de Gobierno, Sandy Cebral, reiteró “o noso apoio sempre ás demandas da comunidade educativa de Brión”, recordando que en el ayuntamiento solo hubo un escrito sobre las altas temperaturas en el IES, presentado por la ANPA Pedra Viada el 20 de junio de 2025, “non dous anos antes como se está a dicir”, apuntaba en clara contradicción con el testimonio de la asociación de padres. Una demanda de la que el Concello dio traslado directamente a la Consellería de Educación, durante las reuniones mantenidas por el alcalde con el conselleiro.

Contacto informal

Además, la portavoz municipal también recordó que “durante a sinatura do convenio de mellora do CEIP e do IES de Brión, feito no propio instituto en maio de 2025, ninguén da Dirección ni do profesorado do IES presentes lle trasladaron esta petición ao conselleiro”. Una cuestión que tampoco fue tratada en la última reunión del consejo escolar y sobre la cual la última información disponible fue un contacto informal con la concejala de Educación, que mientras estaba en su trabajo se encontró con representantes de la ANPA que la convocaron a acudir a una posterior reunión para abordar este tema. Reunión que "non foi convocada, a día de hoxe", subrayan lasd mismas fuentes.

Negreira y Oroso buscan acuerdos

Asimismo, Santiago Freire se personó en el CEIP O Coto de Negreira para escuchar las reivindicaciones de la comunidad educativa y de la Corporación, que pasan por una reforma integral del centro, tal como divulgó el BNG en los últimos días, y que el PP asegura que también lleva tiempo tramitando, al igual que el PSOE (el Concello no difundió comunicado institucional alguno). Sin embargo, la jefatura territorial dejó claro que solo puede asumir obras menores de hasta 40.000 euros (en concreto, para accesibilidad), y el análisis pormenorizado de las necesidades se trasladará a una posterior toma de contacto con la Consellería de Educación antes de acabar el curso, para planificar posibles soluciones a medio plazo. La ANPA, asimismo, solicitó a Freire que medie con Mobilidade para solucionar los problemas con el transporte escolar.

Por contra, y como máxima autoridad municipal, el regidor de Oroso acaba de mandar un escrito al conselleiro de Educación para que reconsidere la apertura del centro de salud los sábados por la mañana, y también que se amplíe el horario de tarde y se den citas con más rapidez, pero sin que exista aún respuesta. Aprovechó para agradecer la incorporación de un séptimo facultativo, trabajadora social y las obras realizadas en las instalaciones, sin olvidar la posibilidad de que los pacientes puedan dirigirse al PAC de Santiago, además de al de Ordes, por proximidad.