Licitan el proyecto para construir un apeadero del tren en Valga para los vecinos e industria

Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia, confirmó en Valga que el Gobierno cumple con el proyecto del apeadero y refuerza con el la movilidad y las oportunidades del municipio, con la licitación del proyecto que permitirá construir allí una parada para el tren. Además, Blanco dio cuenta del impacto de las próximas mejoras en la red de transporte de la localidad junto a su alcalde, Xosé María Bello Maneiro.

Pedro Blanco destacó la implicación del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de todo el Ministerio para, “tal como el mesmo dixo, levar o tren a Valga”. Del mismo modo, puso en valor el trabajo “discreto e fiable” que llevó a cabo Adif para sacar a licitación esta nueva infraestructura, y aseguró que el administrador ferroviario no bajará este nivel de compromiso hasta tener operando la nueva infraestructura.

A su vez, el regidor Bello Maneiro explicaba que se emplazará "sobre a vía de Castiñeira", y contará "cun andén de 160 metros e varios módulos de acceso, de espera para os viaxeiros e outras instalacións como aseos. Tamén se habilitará zona de aparcadoiro". Y que el proyecto final se irá a los dos millones de euros.

Interconexión

Impulsando este apeadero, el Gobierno “demostra que cre na igualdade territorial, achegando servizos e infraestruturas que fixan poboación e impulsan o rural”. Siguiendo este hilo, el delegado hizo hincapié en la articulación “dunha Galicia conectada, tanto internamente como co resto de España, que medra en servizos da man do Goberno de Pedro Sánchez”. Prueba de ello son las estaciones intermodales que está llevando a cabo en Lugo, A Coruña u Ourense o la llegada de la alta velocidad a Galicia, “melloras que dan resposta ás necesidades de quen traballa, estuda ou precisa desprazarse por motivos persoais ou administrativos”.

Emplazamiento del futuro apeadero de Valga, entre Cordeiro y Campaña / Cedida

Este apeadero supone un paso más en la labor del Gobierno por hacer de Valga un polo empresarial de referencia, aumentando sus servicios públicos al mismo tiempo que dota a toda la comarca de empleo y estabilidad económica. Sus empresas son referentes en el ámbito industrial, contando en su término municipal con firmas de tanta relevancia para la seguridad nacional como Urovesa.

El futuro apeadero

El Ministerio de Transportes sacó a licitación el proyecto esta misma semana. Cuenta con un presupuesto de 213.785 euros y su plazo para presentar ofertas estará abierto hasta el 28 de abril de este año. Los fondos corren completamente a cargo del ADIF.

La infraestructura será diseñada bajo criterios de sostenibilidad, contando con materiales de proximidad y estudiando la incorporación de fuentes de energía renovable. Se encontrará en la línea convencional que une A Coruña y Vigo, entre las actuales estaciones de Pontecesures y Catoira.