Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Modelo turísticoMigrantes en GaliciaMaría de las Nieves IglesiasCadáver en RibeiraUrovesa
instagram

ACORDO

Portos e Concello acordan reverter ao Estado parte dos paseos da Ribeira e Calafigueira de Fisterra

O obxectivo é que despois sexan transferidos á Administración local

O acordo inclúe a reversión de parte do Paseo da Ribeira. / Concello de Fisterra

José Manuel Ramos Lavandeira

Fisterra

Portos de Galicia e o Concello de Fisterra acordaron a proposta definitiva para a reversión ao Estado dos terreos declarados innecesarios para a actividade portuaria no municipio. Así quedou de manifesto na reunión entre o presidente do ente público, José Antonio Álvarez, e o alcalde, Luís Insua, no consistorio fisterrán.

Ambas administracións consensuaron a delimitación do solo susceptible de volver á titularidade da Administración Xeral do Estado para que esta o transfira ao Concello de Fisterra dado o seu uso veciñal, de carácter público, e non restrinxido á actividade portuaria.

A proposta acordada baséase en criterios estritamente técnicos que foron ratificados previamente coa Fegamp.

En concreto, no caso do porto de Fisterra, os terreos situados actualmente en dominio público portuario que a Xunta de Galicia proporá devolver ao Estado para a súa posterior transferencia ao Concello correspóndense co paseo da Calafigueira e un tramo do paseo da Ribeira.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents