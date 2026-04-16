ACORDO
Portos e Concello acordan reverter ao Estado parte dos paseos da Ribeira e Calafigueira de Fisterra
O obxectivo é que despois sexan transferidos á Administración local
Portos de Galicia e o Concello de Fisterra acordaron a proposta definitiva para a reversión ao Estado dos terreos declarados innecesarios para a actividade portuaria no municipio. Así quedou de manifesto na reunión entre o presidente do ente público, José Antonio Álvarez, e o alcalde, Luís Insua, no consistorio fisterrán.
Ambas administracións consensuaron a delimitación do solo susceptible de volver á titularidade da Administración Xeral do Estado para que esta o transfira ao Concello de Fisterra dado o seu uso veciñal, de carácter público, e non restrinxido á actividade portuaria.
A proposta acordada baséase en criterios estritamente técnicos que foron ratificados previamente coa Fegamp.
En concreto, no caso do porto de Fisterra, os terreos situados actualmente en dominio público portuario que a Xunta de Galicia proporá devolver ao Estado para a súa posterior transferencia ao Concello correspóndense co paseo da Calafigueira e un tramo do paseo da Ribeira.
