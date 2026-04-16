Abren la recepción de ofertas para construir 28 pisos públicos en el suroeste de la capital de A Estrada

La Xunta acaba de licitar la construcción de veintiocho viviendas públicas en A Estrada, que supondrán una inversión de 4,8 millones de euros, financiada íntegramente con fondos autonómicos. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, detalló esta nueva actuación, cuyos inmuebles se levantarán en la avenida de Vigo, al suroeste de la capital local.

Así, Allegue señaló que la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia recogía este miércoles dicha intervención y las empresas podrán presentar las ofertas hasta el próximo 28 de mayo. También indicó que ya está el proyecto redactado para construir un edificio en una parcela situada en la citada calle, en un solar cedido gratuitamente por el Ayuntamiento de A Estrada.

De 2 a 4 dormitorios

Concretó que se trata de un inmueble en forma de L, con viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios; unos hogares accesibles, con una construcción de calidad y eficientes energéticamente. Pero, igualmente, detalló que estos hogares, que serán de promoción pública y tendrán calificación permanente, están destinados a los inscritos en el Rexistro de Demandantes en A Estrada.

Parcela de la avenida de Vigo en A Estrada donde están previstas las viviendas públicas / Bernabé-Javier Lalín

Puso en valor la importancia de la cooperación entre administraciones e insistió en que “sen solo disponible non se pode edificar”. En este sentido, agradeció la colaboración del Ayuntamiento de A Estrada, uno de los 16 municipios que están cediendo parcelas a la Xunta para construir vivienda pública.

Facilidades para acceder

Remarcó el esfuerzo técnico y financiero de la Xunta, que ya tiene en marcha más de 4.000 viviendas públicas, avanzando así en el compromiso de duplicar el parque público residencial en Galicia.

Subrayó que el Gobierno gallego, tras el anuncio del presidente Rueda en el Debate de Estado de Autonomía, activa nuevas medidas para que más gallegos puedan acceder a las viviendas públicas. Para alcanzar ese objetivo, se aumentará el umbral máximo de renta, hasta 4 veces el Iprem, 4,5 en el caso de las familias numerosas.