Santa Comba remodela por completo su polémica plaza del parchís y reubicará el parque
Acaban de comenzar unas actuaciones que se prolongarán por espacio de unos cuatro meses
Se delimitarán zonas de aparcamiento e incluirá zona deportiva y aseos en el foro dedicado a Pensado
Acaban de comenzar las obras de remodelación en la plaza do Campo da Feira, el polémico foro dedicado a Ignacio Pensado en Santa Comba, incluidas en el POS 2024 y que ejecutará la empresa Calvelo S.L. El espacio, conocido en el entorno de forma jocosa como la plaza del parchís, será totalmente remodelado, y se cambiará de lugar el área de ocio para la chavalada.
Según el Concello, se trata de una actuación integral pensada para mejorar este espacio público y adaptarlo a las necesidades de los vecinos. La intervención incluye, entre otras actuaciones, la creación de nuevos tramos de aceras; reordenación de espacios y retirada de las polémicas estructuras multicolores; reubicación del parque infantil; delimitación de zonas seguras de aparcamiento y ocio; nueva zona deportiva y área de baños; así como la reorganización del tráfico.
Duración prolongada
Las obras tendrán una duración aproximada de cuatro meses, durante los cuales el aparcamiento y la zona infantil permanecerán inutilizados, y el regidor se mostraba consciente de que la intervención podrá provocar "molestias", pero también que es necesaria para conseguir un espacio más accesible, seguro y funcional para los vecinos y visitantes.
Esta colorista actuación, que data del gobierno local de Miguel Pérez, comenzó con polémica, debido a que la intención inicial era tanto mejorar la disponibilidad de aparcamiento como la mejora estética del entorno, objetivos ambos que, según la opinión mayoritaria, no se lograron. Además, la altura de los bloques perimetrales de granito que cierran el espacio también fue motivo de críticas por los residentes en posteriores mandatos.
- Sociólogos alertan: «El casco viejo de Santiago corre el riesgo de convertirse en un parque temático»
- Santiago estrena un 'take away' de cocina palestina que ya arrasa en sus primeros días
- Demasiado mayor para ascender, pero no para trabajar: una gallega denuncia ante la ONU un caso de edadismo en la función pública
- No ganó, pero esta casa de Santiago se ha colado entre las nominadas a mejor obra del año
- La compostelana Urovesa se sitúa en el centro de la estrategia de Defensa con un acuerdo para vehículos tácticos de 724 millones
- Crujeiras refuerza la USC con tres delegaciones clave: Internacionalización, Salud y Estrategia Digital
- Luto en el comercio de Santiago: muere María de las Nieves Iglesias, propietaria de la histórica Sombrerería Iglesias
- Galicia sumará una tercera salida hacia la Meseta por autovía: aprobado el proyecto del primer tramo de la A-76 en El Bierzo