Santa Comba remodela por completo su polémica plaza del parchís y reubicará el parque

Acaban de comenzar las obras de remodelación en la plaza do Campo da Feira, el polémico foro dedicado a Ignacio Pensado en Santa Comba, incluidas en el POS 2024 y que ejecutará la empresa Calvelo S.L. El espacio, conocido en el entorno de forma jocosa como la plaza del parchís, será totalmente remodelado, y se cambiará de lugar el área de ocio para la chavalada.

Según el Concello, se trata de una actuación integral pensada para mejorar este espacio público y adaptarlo a las necesidades de los vecinos. La intervención incluye, entre otras actuaciones, la creación de nuevos tramos de aceras; reordenación de espacios y retirada de las polémicas estructuras multicolores; reubicación del parque infantil; delimitación de zonas seguras de aparcamiento y ocio; nueva zona deportiva y área de baños; así como la reorganización del tráfico.

Duración prolongada

Las obras tendrán una duración aproximada de cuatro meses, durante los cuales el aparcamiento y la zona infantil permanecerán inutilizados, y el regidor se mostraba consciente de que la intervención podrá provocar "molestias", pero también que es necesaria para conseguir un espacio más accesible, seguro y funcional para los vecinos y visitantes.

Esta colorista actuación, que data del gobierno local de Miguel Pérez, comenzó con polémica, debido a que la intención inicial era tanto mejorar la disponibilidad de aparcamiento como la mejora estética del entorno, objetivos ambos que, según la opinión mayoritaria, no se lograron. Además, la altura de los bloques perimetrales de granito que cierran el espacio también fue motivo de críticas por los residentes en posteriores mandatos.