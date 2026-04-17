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Ames invertirá más de 1,3 millones de euros para transformar digitalmente su ciclo del agua y prevenir inundaciones

El de Obras y Servicios Básicos destaca que necesitan información hidrológica fiable y en tiempo real para anticiparse a las crecidas de los ríos

Se busca implantar una red de estaciones de control para la medición de nivel y aforo de los principales cursos fluviales de la capital maiana

Paseo fluvial de Bertamiráns junto al curso del río Sar en Ames

Paseo fluvial de Bertamiráns junto al curso del río Sar en Ames / Concello de Ames

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

El Ayuntamiento de Ames acaba de poner en marcha la transformación integral y modernización de su sistema de abastecimiento y saneamiento mediante la adjudicación y ejecución de diversos contratos enmarcados en el proyecto estratégico Ames Dixital Water, cuya inversión global asciende a 1.356.375 euros. Además, permitirá prevenir inundaciones con sensores a tiempo real. El 83,40% del presupuesto total, que asciende a 1.131.309,77 euros, será financiado con fondos europeos, mientras que el 16,60% restante, 225.065,72 euros, se sufragará con fondos municipales.

Financiación estatal y europea

La iniciativa está financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) para la digitalización del ciclo urbano del agua, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España y con fondos Next Generation EU. El objetivo principal del proyecto es dotar al municipio de servicios modernos y de calidad relacionados con la gestión del ciclo del agua. Así, a través de la transformación digital, Ames mejorará la eficiencia en el uso de los recursos hídricos, garantizará la sostenibilidad ambiental y proporcionará a la ciudadanía un entorno favorable para el desarrollo de sus proyectos de vida.

Referente

El proyecto pretende convertir a Ames en un referente en la gobernanza del agua a nivel local, aprovechando las ventajas de la transformación digital. Se prevé mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, promover la sostenibilidad ambiental y fortalecer el arraigo de la población en el municipio. Este enfoque integral busca crear un modelo replicable en otros entornos semiurbanos que se enfrentan a retos similares.

La actuación forma parte del proyecto global Ames Dixital Water, promovido por el Ayuntamiento de Ames, y tiene como finalidad reforzar la digitalización y monitorización del ciclo integral del agua, mediante la implantación de una red de estaciones de control para la medición de nivel y aforo (caudal) de ríos, así como de sensórica hidrológica y meteorológica asociada, orientada a la alerta temprana frente a inundaciones.

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Eventos extremos

La actuación incluida en este contrato contribuye de forma directa a los objetivos del PRTR y del Perte, en particular al refuerzo de la resiliencia frente a eventos extremos, a la mejora de la capacidad de anticipación y respuesta ante riesgos hidrológicos, y a la modernización de los sistemas de información y toma de decisiones en la gestión del agua en el ámbito municipal. El concejal de Obras y Servicios Básicos, Gustavo Nieto, explica que “a xestión do risco de inundacións no municipio de Ames require dispoñer de información hidrolóxica e meteorolóxica fiable, continua e explotable en tempo real, que permita coñecer o comportamento das canles fluviais e anticipar a evolución de episodios de crecida asociados a choivas intensas”. 

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