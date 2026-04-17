Ames invertirá más de 1,3 millones de euros para transformar digitalmente su ciclo del agua y prevenir inundaciones
El de Obras y Servicios Básicos destaca que necesitan información hidrológica fiable y en tiempo real para anticiparse a las crecidas de los ríos
Se busca implantar una red de estaciones de control para la medición de nivel y aforo de los principales cursos fluviales de la capital maiana
El Ayuntamiento de Ames acaba de poner en marcha la transformación integral y modernización de su sistema de abastecimiento y saneamiento mediante la adjudicación y ejecución de diversos contratos enmarcados en el proyecto estratégico Ames Dixital Water, cuya inversión global asciende a 1.356.375 euros. Además, permitirá prevenir inundaciones con sensores a tiempo real. El 83,40% del presupuesto total, que asciende a 1.131.309,77 euros, será financiado con fondos europeos, mientras que el 16,60% restante, 225.065,72 euros, se sufragará con fondos municipales.
Financiación estatal y europea
La iniciativa está financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) para la digitalización del ciclo urbano del agua, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España y con fondos Next Generation EU. El objetivo principal del proyecto es dotar al municipio de servicios modernos y de calidad relacionados con la gestión del ciclo del agua. Así, a través de la transformación digital, Ames mejorará la eficiencia en el uso de los recursos hídricos, garantizará la sostenibilidad ambiental y proporcionará a la ciudadanía un entorno favorable para el desarrollo de sus proyectos de vida.
Referente
El proyecto pretende convertir a Ames en un referente en la gobernanza del agua a nivel local, aprovechando las ventajas de la transformación digital. Se prevé mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, promover la sostenibilidad ambiental y fortalecer el arraigo de la población en el municipio. Este enfoque integral busca crear un modelo replicable en otros entornos semiurbanos que se enfrentan a retos similares.
La actuación forma parte del proyecto global Ames Dixital Water, promovido por el Ayuntamiento de Ames, y tiene como finalidad reforzar la digitalización y monitorización del ciclo integral del agua, mediante la implantación de una red de estaciones de control para la medición de nivel y aforo (caudal) de ríos, así como de sensórica hidrológica y meteorológica asociada, orientada a la alerta temprana frente a inundaciones.
Eventos extremos
La actuación incluida en este contrato contribuye de forma directa a los objetivos del PRTR y del Perte, en particular al refuerzo de la resiliencia frente a eventos extremos, a la mejora de la capacidad de anticipación y respuesta ante riesgos hidrológicos, y a la modernización de los sistemas de información y toma de decisiones en la gestión del agua en el ámbito municipal. El concejal de Obras y Servicios Básicos, Gustavo Nieto, explica que “a xestión do risco de inundacións no municipio de Ames require dispoñer de información hidrolóxica e meteorolóxica fiable, continua e explotable en tempo real, que permita coñecer o comportamento das canles fluviais e anticipar a evolución de episodios de crecida asociados a choivas intensas”.
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