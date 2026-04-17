SANIDADE
O PSOE esixe un "reforzo urxente" da Atención Primaria na Costa da Morte
Denuncia a falta de pediatras e reclama unha ambulancia medicalizada
O PSdeG rexistrou no Parlamento unha iniciativa para esixir "reforzos urxentes" na Atención Primaria de Bergantiños e da Costa da Morte.
A deputada Patricia Iglesias asegura que "a realidade diaria da veciñanza é cada vez máis complicada; conseguir unha cita no médico de cabeceira, facer unha analítica ou ir ao pediatra pode levar días, e cando chegas, as consultas están saturadas e os profesionais ao límite".
Falta de pediatras
Denuncia que "nalgunhas zonas non hai pediatra" e que a comarca continúa sen unha ambulancia medicalizada. Neste contexto, cualifica de "hipocresía" a postura do PP, ao lembrar que "vota a favor desta ambulancia nos concellos, pero rexeita a proposta no Parlamento", evidenciando "dúas caras para un mesmo problema: moitas promesas pero poucas solucións no Sergas".
Pola súa banda, o coordinador da Costa Atlántica, Jorge Domínguez Castro, incide en que "é imprescindible que a Xunta actúe de maneira inmediata para corrixir as deficiencias actuais e garantir unha sanidade pública digna para a veciñanza de Bergantiños e da Costa da Morte".
