O PSOE esixe un "reforzo urxente" da Atención Primaria na Costa da Morte

Denuncia a falta de pediatras e reclama unha ambulancia medicalizada

A deputada socialista Patricia Iglesias presentou unha nova iniciativa no Parlamento. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

O PSdeG rexistrou no Parlamento unha iniciativa para esixir "reforzos urxentes" na Atención Primaria de Bergantiños e da Costa da Morte.

A deputada Patricia Iglesias asegura que "a realidade diaria da veciñanza é cada vez máis complicada; conseguir unha cita no médico de cabeceira, facer unha analítica ou ir ao pediatra pode levar días, e cando chegas, as consultas están saturadas e os profesionais ao límite".

Falta de pediatras

Denuncia que "nalgunhas zonas non hai pediatra" e que a comarca continúa sen unha ambulancia medicalizada. Neste contexto, cualifica de "hipocresía" a postura do PP, ao lembrar que "vota a favor desta ambulancia nos concellos, pero rexeita a proposta no Parlamento", evidenciando "dúas caras para un mesmo problema: moitas promesas pero poucas solucións no Sergas".

Pola súa banda, o coordinador da Costa Atlántica, Jorge Domínguez Castro, incide en que "é imprescindible que a Xunta actúe de maneira inmediata para corrixir as deficiencias actuais e garantir unha sanidade pública digna para a veciñanza de Bergantiños e da Costa da Morte".

El capital riesgo bate récord en España en 2025 con más de 7.000 millones invertidos en 1.041 operaciones

Educación adjudica las obras de ampliación del IES Lamas de Abade y de cambio de cubierta del Rosalía de Castro

Crecen los problemas para los viajeros gallegos: la huelga de controladores llega a Vigo y A Coruña a pocos días del cierre de Lavacolla

Ayuso defiende al alcalde de Móstoles: "No sabe de qué se le acusa. Está en una situación de indefensión"

Unións Agrarias alerta: las granjas lácteas gallegas pierden 27.000 euros por la bajada de precios

