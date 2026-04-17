El paseo de pasarelas junto al mar más bonito de Galicia está a una hora de Santiago: "Solo escuchas las olas"

Aunque hay mucho que descubrir en Santiago, la llegada del buen tiempo invita a hacer una escapada fuera de la ciudad para cambiar los adoquines por la naturaleza. Y, en ese sentido, Galicia tiene infinidad de rutas para desconectar sin alejarse demasiado de territorio compostelano.

Una de las más destacadas por su belleza se encuentra a 50 minutos de la capital gallega y ofrece una estampa mágica frente al océano. El paseo es apto para todos los públicos, ya que discurre casi en su totalidad sobre unas cómodas pasarelas de madera, que los viandantes pueden recorrer durante cerca de una hora.

El trayecto del que hablamos es el de la playa de Espiñeirido, un rincón encajonado entre los municipios de Ribeira y Porto do Son, cuyos paisajes atraen a los amantes del senderismo. Entre ellos, Pablo Gallego, un creador de contenido conocido en redes como @gallegoviajero, que se quedó maravillado por la que, asegura, es "una de las sendas litorales más bonitas y desconocidas de Galicia".

La senda 'secreta' de Espiñeirido: 2,5 kilómetros de pura paz

La senda de la playa de Espiñeirido es una ruta lineal de 2,5 kilómetros, que habitualmente se encuentra poco concurrida. Es por ello que resulta perfecta para realizar un recorrido tranquilo junto al mar, en el que muchos de los visitantes experimentan "una sensación de paz que te invade por dentro".

Así se sintió Pablo Gallego, que compartió con sus seguidores las imágenes de postal que ofrece esta senda 'secreta' bordeada por aguas de una calidad excelente. "Si buscas un paseo sin masificar en el que puedes desconectar de todo, es este. Es uno de esos lugares que parecen irreales", asegura en redes el creador de contenido.

La playa de Espiñeirido, en Barbanza. / Instagram/@gallegoviajero

La ruta tiene una duración de entre 40 y 60 minutos, en función de la calma con la que uno la realice y de su fuerza de voluntad para no quedarse embrujado con sus paisajes. Lo mejor es acudir un día soleado y calmo, con el fin de evitar el posible viento y gozar en su plenitud de sus cielos azules recortándose contra la arena fina.

Rodeando la senda, el transeúnte solo encuentra el campo y las lomas que se dibujan en el horizonte. "Caminar por aquí es como salir del mundo por un rato. Sin gente, sin prisas, solo tu paz y el océano frente a ti", dice el influencer, que afirma que "solo escuchas las olas" cuando pasas por los senderos.

El punto de partida de los mismos es la playa de Recaveira, un arenal virgen tan resguardado que es apto para el nudismo. A poca distancia se sitúa Espiñeirido, por la que se pasa hasta finalizar en la playa inmediatamente contigua, la de Seráns.

De nuevo, se trata de un lugar aislado y lleno de vegetación, donde uno puede, con suerte, sentirse el único humano en la Tierra. Si el tiempo lo permite y se desea disfrutar del arenal, existe un acceso sencillo hacia la playa, que se puede emplear para adelantarse al verano y remojar los pies en la orilla.